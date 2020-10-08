لبنان: مقتل "مطلوب" على حاجز للجيش

قُتل أحد المطلوبين قرب حاجز للجيش اللبناني، اليوم الخميس، أثناء مطاردته في محافظة "عكار" شمالي البلاد، بحسب بيان صدر عن الجيش.

وذكرت مديرية التوجيه في الجيش في البيان أنه "أثناء قيام دورية من مديرية المخابرات، بمطاردة سيارة مسروقة يقودها المطلوب ربيع الشامي، ولدى وصوله إلى حاجز الجيش في منطقة بيت أيوب – عكار، حاول عناصر الحاجز توقيفه، لكنه لم يمتثل".

وأضافت: "وحاول (المطلوب) الفرار بعد أن اصطدم بالحاجز؛ ما أدى إلى إصابة عنصرين من الجيش بجروح، فاضطروا إلى إطلاق النار في الهواء، ثم على السيارة ما أدى إلى مقتله".

ولم يوضح البيان على ذمة أي قضايا كان الشامي مطلوبا، فيما لم تصدر النيابة أي بيانات أو تصريحات على الفور بشأن الواقعة.

وازدادت في لبنان جرائم القتل، وسرقة شقق سكنية وسيارات، واستخدام السلاح في خلافات فردية بمناطق مختلفة؛ ما أطلق مخاوف متصاعدة من انتشار أوسع ومكثف للجرائم، في ظل أوضاع متأزمة يعانيها اللبنانيون.

ويعاني لبنان، منذ شهور، أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية بين عامي 1975 - 1990، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتصارع فيه مصالح دول عربية وغربية.