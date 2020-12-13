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جمعيات أهلية مغربية تحتجّ الإثنين رفضا لاستئناف التطبيع

تاريخ النشر: 13/12/2020 - 17:56

جمعيات أهلية مغربية تحتجّ الإثنين رفضا لاستئناف التطبيع
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت 6 جمعيات مغربية، اليوم الأحد، في بيان مشترك، اعتزامها تنظيم وقفة احتجاجية، يوم غد الإثنين، أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، رفضا لاستئناف التطبيع مع إسرائيل، ووصفت الخطوة بـ"التطور الخطير".

واعتبرت أن "الأنظمة المغاربية والعربية والإفريقية الرسمية تقدم خدمة مجانية للكيان الصهيوني، في الوقت الذي كان سيصبح ضروريا فرض عقوبات دولية عليه وعزله".

وبحسب البيان، إن الجمعيات الموقعة عليه هي؛ "الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، وحركة ’ب د س’، والحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، ولجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني" بالبيضاء.

والخميس، أعلن العاهل المغربي، محمد السادس، استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل "في أقرب الآجال"، وفق بيان صدر عن الديوان الملكي.

لكنه شدد على أن ذلك "لا يمس بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط".

وبدأ المغرب مع إسرائيل، علاقات على مستوى منخفض عام 1993 بعد التوصل لاتفاقية "أوسلو"، لكن الرباط جمدتها بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، وتحديدا عام 2002.

وبإعلان الرباط، يكون المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل إثر قطع موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010.

كما سيصبح المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل خلال العام 2020؛ بعد الإمارات والبحرين والسودان.

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#المغرب
#غسرائيل
#تطبيع

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