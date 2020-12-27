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وفاة روائي فلسطيني بالسجون السورية بعد 25 عامًا من الأسر

تاريخ النشر: 27/12/2020 - 13:11

وفاة روائي فلسطيني بالسجون السورية بعد 25 عامًا من الأسر
توضيحية (من سجون الرقة التي أقامها إرهابيو تنظيم "داعش" "أ ب")
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

توفي الروائي الفلسطيني إسماعيل الشمالي (68 عامًا)، يوم الأربعاء، داخل سجون النظام السوري وتحديدًا بمعتقل السويداء المركزي التابع للنظام، بعد أن قضى 25 عامًا فيها.

إسماعيل الشمالي

وشيعت مدينة طفس في سورية، أول أمس الجمعة، وبحسب "المركز الصحافي السوري"، اعتُقل الشمالي عام 1995 من قبل النظام على الحدود السورية.

أمضى الروائي مسبقا 21 عامًا في أفرع دمشق الأمنية، ثم الـ5 سنوات الأخيرة من حياته كانت في سجن درعا المركزي، لينتهي به الحال في سجن السويداء المركزي.

ويشار إلى أن محكمة أمن الدولة قد حكمت على الشمالي سابقًا بالسجن المؤبد، وذلك بسبب تأليفه كتابًا يتحدث عن صدام حسين وحافظ الأسد، وتهمة حيازته وثائق تضر بأمن الدولة.

وكان الروائي المُلقّب بأبو محمد الشمالي، من مواليد 1953، قد توفي بسبب أزمة قلبية وفقًا لإدارة السجن، بينما أكد ذووه أنه توفي جراء إصابته بكورونا بحسب مصادر محلية، بحسب ما ذكر المركز الصحافي السوري.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#إسماعيل الشمالي
#روائي فلسطيني
#السجون السورية
#وفاة

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