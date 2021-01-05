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واشنطن تعلن شطب السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب" 

تاريخ النشر: 05/01/2021 - 17:52

واشنطن تعلن شطب السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب" 
حمدوك وبومبيو (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، توقيعه على أمر شطب السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب".

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "بعد أشهر من المفاوضات، وقعت على أمر شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وضمان تعويض ضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم".

وتابع: "فرصة للحرية مرة واحدة في كل جيل... منافع هائلة".

ويأتي هذا القرار من ضمن اتفاق ينص على دفع السودان 335 مليون دولار تعويضات لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية التي ارتكبها تنظيم "القاعدة" في عام 1998 ضد سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا.

ويتحمل السودان مسؤولية دفع التعويضات بسبب استضافته زعيم تنظيم "القاعدة"، أسامة بن لادن. وتدرج الولايات المتحدة، منذ عام 1993، السودان على "قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وفي وقت سابق، أفاد موقع "أكسيوس"، أن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، طلب من إسرائيل خلال زيارة الوفد الإسرائيلي إلى السودان قبل أسبوعين أن تعمل مع الكونغرس الأميركي لتمرير مشروع القانون قبل يوم 14 من الشهر الجاري (اليوم الإثنين).

وفي 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شكر رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، على توقيعه الأمر التنفيذي برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وإقامة علاقات خارجية متوازنة للخرطوم، هو أحد أبرز الملفات على طاولة حمدوك، رئيس أول حكومة بعد عزل قيادة الجيش، في 11 نيسان/ أبريل 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#أميركا
#واشنطن
#الدول الراعية لللإرهاب

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