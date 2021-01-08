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الإمارات: إعادة فتح المنافذ الحدودية مع قطر السبت

تاريخ النشر: 08/01/2021 - 12:24

الإمارات: إعادة فتح المنافذ الحدودية مع قطر السبت
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قالت الإمارات، اليوم الجمعة، إنها ستعيد فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر، اعتبارا من يوم غدٍ، السبت.

جاء ذلك على لسان وكيل وزارة الخارجية الإماراتية، خالد عبد الله بالهول، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "وام".

وقال بالهول إن بلاده ستبدأ بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر بموجب اتفاق "العلا" بالسعودية.

وأضاف: "الاتفاق يعد إنجازا خليجيا وعربيا يعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه".

وتابع: "الإمارات ستعمل على إعادة كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر أمام الحركة القادمة والمغادرة (...) اعتبارا من 9 يناير (كانون الثاني) الجاري".

كما أكد المسؤول الإماراتي، أن بلاده ستعمل مع قطر على "إنهاء كافة المسائل العالقة الأخرى من خلال المحادثات الثنائية".

والثلاثاء، عقدت القمة الخليجية الـ41 في مدينة العلا شمال غربي السعودية، بمشاركة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات.

وجاء انعقاد القمة، غداة إعلان الكويت توصل السعودية وقطر إلى اتفاق بإعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين، إضافة إلى معالجة تداعيات الأزمة الخليجية.

وشهدت المنطقة الخليجية أزمة حادة منذ حزيران/ يونيو 2017، بعدما فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، واعتبرته "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الإمارات
#قطر
#المنافذ البرية والبحرية والجوية

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