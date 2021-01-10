  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

ثلثا سكان اليمن يفتقرون للمياه النظيفة وللخدمات الصحيّة

تاريخ النشر: 10/01/2021 - 23:12

ثلثا سكان اليمن يفتقرون للمياه النظيفة وللخدمات الصحيّة
طفل يمنيّ مع والدته (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

يفتقر ثلثا اليمنيين إلى المياه الآمنة (النظيفة) والخدمات الصحية، بحسب ما قال الصليب الأحمر الدولي، الأحد.

وأضاف الصليب الأحمر، في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، أن "اثنين من كل ثلاثة يمنيين يفتقرون إلى المياه الآمنة والخدمات الصحية الأساسية".

وأشار إلى أنه قدم 800 ألف لتر من الوقود للمؤسسة المحلية للمياه، والصرف الصحي ولمستشفى الثورة في مدينة الحديدة (غرب).

ولفت إلى أنه "يقدم دعما منتظما، لقطاع المياه والقطاع الصحي في اليمن".

وشدد الصليب الأحمر على أن "الاحتياج لا يزال كبيرا، رغم ما يتم تقديمه".

ويعاني اليمن من انهيار شبه تام في كافة قطاعاته تقريبا، وخاصة القطاع الصحي؛ تحت وطأة حرب مستمرة منذ أكثر من 5 أعوام.

ودفع الصراع ملايين الأشخاص إلى حافة المجاعة، وبات 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء أحياء، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#اليمن
#مياه نظيفة
#الخدمات الصحية

حوارات

د. غانم: الخطّ الأحمر الأساسي هو عدم التساوق مع اليمين ونتنياهو
د. غانم: الخطّ الأحمر الأساسي هو عدم التساوق مع اليمين ونتنياهو

2021-01-09

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بنس وترامب... القطيعة
بنس وترامب... القطيعة

2021-01-10

البرلمان الألمانيّ يعزز إجراءاته الأمنية عقب اقتحام الكونغرس الأميركيّ
البرلمان الألمانيّ يعزز إجراءاته الأمنية عقب اقتحام الكونغرس الأميركيّ

2021-01-10

السودان: فشل اجتماع سداسي وزاري حول سدّ النهضة
السودان: فشل اجتماع سداسي وزاري حول سدّ النهضة

2021-01-10

الأكثر قراءة

ليبرمان: نتنياهو يخطّط لما هو أشدّ من اقتحام الكابيتول

ليبرمان: نتنياهو يخطّط لما هو أشدّ من اقتحام الكابيتول

2021-01-09
العنف يضرب في الرينة والبعنة والجواريش وجسر الزرقاء

العنف يضرب في الرينة والبعنة والجواريش وجسر الزرقاء

2021-01-09
مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بالدريجات في النقب

مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بالدريجات في النقب

2021-01-09

"انخفاض ثابت ومستمر في معدلات الإصابة قد يؤدي إلى رفع الإغلاق"

2021-01-09
شجار واسع في مخيم بلاطة: قتيل وجرحى وحرق منزل

شجار واسع في مخيم بلاطة: قتيل وجرحى وحرق منزل

2021-01-09