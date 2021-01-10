ثلثا سكان اليمن يفتقرون للمياه النظيفة وللخدمات الصحيّة

يفتقر ثلثا اليمنيين إلى المياه الآمنة (النظيفة) والخدمات الصحية، بحسب ما قال الصليب الأحمر الدولي، الأحد.

وأضاف الصليب الأحمر، في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، أن "اثنين من كل ثلاثة يمنيين يفتقرون إلى المياه الآمنة والخدمات الصحية الأساسية".

وأشار إلى أنه قدم 800 ألف لتر من الوقود للمؤسسة المحلية للمياه، والصرف الصحي ولمستشفى الثورة في مدينة الحديدة (غرب).

ولفت إلى أنه "يقدم دعما منتظما، لقطاع المياه والقطاع الصحي في اليمن".

وشدد الصليب الأحمر على أن "الاحتياج لا يزال كبيرا، رغم ما يتم تقديمه".

ويعاني اليمن من انهيار شبه تام في كافة قطاعاته تقريبا، وخاصة القطاع الصحي؛ تحت وطأة حرب مستمرة منذ أكثر من 5 أعوام.

ودفع الصراع ملايين الأشخاص إلى حافة المجاعة، وبات 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء أحياء، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.