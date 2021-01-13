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حكومة الخصاونة تنال ثقة البرلمان الأردنيّ

تاريخ النشر: 13/01/2021 - 19:53

حكومة الخصاونة تنال ثقة البرلمان الأردنيّ
الخصاونة (أرشيف "بترا")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

حصلت حكومة رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، على ثقة مجلس النواب (البرلمان)، بأغلبية أصوات أعضائه.

ومنح 88 عضوا الثقة لحكومة الخصاونة من 127 نائبا حضروا جلسة المجلس، إضافة إلى رئيس المجلس الذي لا يصوت، من أصل العدد الكلي للمجلس وهو 130، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وصوت ضد منح الثقة للحكومة 38 نائبا، وامتنع نائب واحد عن التصويت، وغاب اثنان.

وجاء التصويت بعد 6 أيام ناقش خلالها المجلس طلبا قدمه رئيس الوزراء لنيل الثقة بحكومته من خلال بيان تلاه في 3 كانون الأول/ يناير.

وقبيل التصويت رد رئيس الوزراء على مداخلات النواب، معتبرا أنها "مبشرة وتؤسس لمرحلة من الثقة".

وقال: "استمعت الحكومة بكل اهتمام لمناقشاتكم المقدرة (...) جميعنا نتوافق على تشخيص المشكلات، ونتحدث بدافع الوطنية والإخلاص".

وأشار الخصاونة إلى أن "الحكومة لن تتنازل عن اختصاصاتها حسب ما نص عليه الدستور، وستتحمل المسؤولية".

وأعلن عن "وقف العمل بالحظر الأسبوعي الشامل ليوم الجمعة والذي اتخذته الحكومة قبل عدة أشهر".

كما بين الخصاونة، أنه تنفيذا لتوجيهات عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، فإنه "سيتم العودة إلى التعليم الوجاهي بالمدارس اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني المقبل".

أما في ما يتعلق بالقطاعات المغلقة فقد أوضح رئيس الوزراء، أنه "سيتم إعادة فتحها بطريقة مدروسة" دون أن يحدد التفاصيل.

وكلف ملك الأردن، عبد الله الثاني، الخصاونة، بتشكيل حكومته في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد أن قدم سابقه عمر الرزاز‎ استقالته، كاستحقاق دستوري بعد حل البرلمان السابق.

ويعد الخصاونة رئيس الوزراء الـ13 في عهد الملك عبد الله الثاني، منذ توليه سلطاته الدستورية في 7 شباط/ فبراير 1999. ‎

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#رئيس الوزراء الأردني
#بشر الخصاونة
#حكومة الخصاونة
#البرلمان الأردنيّ

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