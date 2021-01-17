وفيات كورونا: 76 في تونس و31 بالمغرب و9 بالعراق و8 بالأردن

سجلت تونس، الأحد، 76 وفاة بفيروس كورونا، فيما رصد المغرب 31، وسجّل العراق، وفاة 9 أشخاص، فيما رصدت السعودية 5 وفيات جراء الإصابة بالفيروس، والأردن 8، والجزائر 5، وفق بيانات رسمية.

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وقالت وزارة الصحة التونسية، إنها سجلت 76 وفاة، و2.859 إصابة جديدة بالفيروس، إضافة لتعافي 1.138 مريضا.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 180.090، منها 5.692 وفاة، و128.992 حالة تعاف.

شاب تونسيّ يضع الكمامة خلال احتجاج (أ ب)

من جانبها، أفادت الصحة المغربية، برصد 31 وفاة، و806 إصابات بالفيروس، فضلا عن 988 متعاف.

وأشارت الوزارة، إلى أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 459.671، منهم 7.942 وفاة، 434.925 حالة شفاء.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 وفيات و975 إصابة بكورونا، وتعافي 1.623 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 314.514، منها 4.145 وفاة، و298.868 حالة تعاف.

على ذات الصعيد، ذكرت وزارة الصحة الجزائرية، أنها رصدت 5 وفيات، و222 إصابة بالوباء، فضلا عن تعافي 181 مريضا.

ولفتت الوزارة، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 103.833، منها 2.836 وفاة، و70.614 حالة شفاء.

في مركز للتطعيم في عمّان (أ ب)

بدورها، أفادت وزارة الصحة العراقية بتسجيل 9 وفيات و645 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 1.531 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 608.232؛ منها 12.944 وفاة، و569.429 حالة تعاف.

وفي السعودية ، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 وفيات و176 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 146 مريضا.

وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 364.929؛ منها 6.323 وفاة، و356.687 حالة شفاء.

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 95 مليونا و311 ألفا، توفى منهم أكثر من مليونين و36 ألفا، وتعافى ما يزيد على 68 مليونا و26 ألفا، وفق موقع ورلدميتر.