قطر تدعو دول الخليج إلى حوار مع إيران

أعلن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مقابلة بُثَّت اليوم الثلاثاء، عبر تلفزيون "بلومبيرغ" الأميركيّ، أن الدّوحة دعت الدول الخليجية إلى إجراء محادثات مع إيران.

يأتي ذلك بعد مصالحة أنهت قطيعة دبلوماسية بين الدوحة وثلاث دول خليجية استمرت لأكثر من ثلاث سنوات.

وقال بن عبد الرحمن إنه "يأمل أن يحدث هذا وما زلنا نعتقد أن هذا يجب أن يحدث".

وأضاف: "هذه أيضا رغبة تشاركها دول اخرى في مجلس التعاون الخليجي".

وبحسب بن عبد الرحمن فإن "قطر ستقوم بتسهيل المفاوضات" حال طلبت منها الأطراف المعنية ذلك، مؤكدا أن بلاده "ستدعم من يتم اختياره للقيام بذلك".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قد أعلنت في حزيران/ يونيو 2017، قطع العلاقات مع قطر، متهمة إياها بالتقرب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة.

وأغلقت الدول الأربع مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة وأوقفت دخول القطريين إلى أراضيها.

وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي، عُقدت بداية الشهر الجاري في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود.

ولم تعلن السعودية التي تعد غريمة إيران في الخليج عن أي نية للانخراط في حوار مع طهران.

وكان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قد أكد في القمة الخليجية التي عُقدت في العلا على ضرورة "توحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا، خصوصا التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامجه للصواريخ البالستية ومشاريعه التخريبية الهدامة".

وتقيم قطر والكويت وسلطنة عمان علاقات كاملة مع إيران، لكن العلاقات بين إيران وكل من السعودية والبحرين مقطوعة منذ نحو 5 سنوات في حين خفضت الإمارات علاقاتها مع طهران.