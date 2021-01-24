أمير قطر وماكرون يبحثان المصالحة الخليجية والتطورات الدولية

تباحث أمير قطر، تميم بن حمد آل الثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم الأحد، المصالحة الخليجية والتطورات الدولية.

وجاء في بيان للديوان الأميري أن "ماكرون أعرب عن تهانيه للأمير بالمصالحة الخليجية والنتائج الإيجابية لقمة مجلس التعاون الخليجي الـ41".

كما تناول الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وفق البيان ذاته.

ومما يذكر أنه في يوم 5 كانون الثاني/ يناير الجاري، عقدت القمة الخليجية الـ41 في مدينة العلا شمال غربي السعودية، وشهدت المصالحة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر، عقب مقاطعة دامت منذ حزيران/ يونيو 2017.