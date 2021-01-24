  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

أمير قطر وماكرون يبحثان المصالحة الخليجية والتطورات الدولية

تاريخ النشر: 24/01/2021 - 21:15

أمير قطر وماكرون يبحثان المصالحة الخليجية والتطورات الدولية
الأمير تميم بن حمد آل الثاني (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

تباحث أمير قطر، تميم بن حمد آل الثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم الأحد، المصالحة الخليجية والتطورات الدولية.

وجاء في بيان للديوان الأميري أن "ماكرون أعرب عن تهانيه للأمير بالمصالحة الخليجية والنتائج الإيجابية لقمة مجلس التعاون الخليجي الـ41".

كما تناول الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وفق البيان ذاته.

ومما يذكر أنه في يوم 5 كانون الثاني/ يناير الجاري، عقدت القمة الخليجية الـ41 في مدينة العلا شمال غربي السعودية، وشهدت المصالحة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر، عقب مقاطعة دامت منذ حزيران/ يونيو 2017.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#تميم بن حمد آل الثاني
#قطر
#المصالحة الخليجية
#السعودية
#إيمانويل ماكرون

حوارات

د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس
د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس

2021-01-23

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نائب روحاني: نعيش "آخر أيام" العقوبات الأميركية
نائب روحاني: نعيش "آخر أيام" العقوبات الأميركية

2021-01-24

مصر تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا
مصر تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

2021-01-24

الحكومة الإماراتية تصادق على فتح سفارة في تل أبيب
الحكومة الإماراتية تصادق على فتح سفارة في تل أبيب

2021-01-24

الأكثر قراءة

انتخابات التجمع: فوز سامي أبو شحادة

انتخابات التجمع: فوز سامي أبو شحادة

2021-01-23
العنف يضرب في الطيبة والنقب وطرعان

العنف يضرب في الطيبة والنقب وطرعان

2021-01-23
طرعان: هدنة لأسبوعين بعد تجدد الشجارات

طرعان: هدنة لأسبوعين بعد تجدد الشجارات

2021-01-23
الحكومة الإسرائيلية تعتزم إغلاق المطار لأسبوعين

الحكومة الإسرائيلية تعتزم إغلاق المطار لأسبوعين

2021-01-23
الجريمة في أم الفحم: تأخير تسليم جثمان ضحية القتل وإعلان الإضراب العام

الجريمة في أم الفحم: تأخير تسليم جثمان ضحية القتل وإعلان الإضراب العام

2021-01-23