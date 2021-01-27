اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الشهر المقبل

يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصري، القاهرة، يوم 8 شباط/ فبراير المقبل، دعما للشعب الفلسطيني في ظل التطورات الحاصلة بالمنطقة.

وذكر الأمين العام المساعد للجامعة، حسام زكي، لوكالة فرانس برس "تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة مصر، لتعزيز التضامن العربي ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وأضاف أن "الاجتماع يأتي بطلب من مصر والأردن وسيكون حضوريا بمقر الأمانة العامة للجامعة".

وختم زكي بالقول إن "الاجتماع يهدف إلى بلورة موقف عربي جامع تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة والتي تستوجب موقفا يحقق الحماية للأمن العربي ويعيد التأكيد على الثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية".