  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

العراق يدعو 71 دولة ومنظمة للإشراف على انتخاباته

تاريخ النشر: 29/01/2021 - 20:45

العراق يدعو 71 دولة ومنظمة للإشراف على انتخاباته
العراق (أرشيفيّة أ. ب.)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: عدي محاميد

أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، اليوم الجمعة، أنها وجهت دعوات إلى 71 دولة ومنظمة لمراقبة الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، لوكالة الأنباء الرسمية العراقية (واع)، إن "المفوضية وجهت 71 دعوة دولية للمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية منها 52 دولة عربية وأجنبية، و19 منظمة دولية".

وأضافت أن المفوضية شكلت لجنة المراقبين الدوليين برئاسة رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عباس فرحان حسن؛ حيث يتم التنسيق مع وزارة الخارجية لتوجيه الدعوات للدول والمنظمات لمراقبة الانتخابات.

وأشارت الغلاي إلى أن الكثير من الدول أبدت رغبتها في مساندة العملية الانتخابية ومراقبتها من بينها الكويت والسعودية واليابان وفنزويلا وفنلندا والفلبين ولبنان واليونان والهند وفرنسا.

والأربعاء، قالت الخارجية العراقية، في بيان، إنها خاطبت مجلس الأمن الدولي لتأمين رقابة أممية للانتخابات.

وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2020، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019.

وتم منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي في أيار/ مايو الماضي لإدارة المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء الانتخابات المبكرة في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وعلى مدى الدورات الانتخابية السابقة، ثار الكثير من الجدل بشأن نزاهة الانتخابات في البلد الذي يعاني من "فساد مستشري على نطاق واسع"، وفق تقارير دولية، إضافة إلى وجود فصائل مسلحة نافذة.

لكن حكومة الكاظمي تعهدت بإجراء عملية اقتراع نزيه تحت رقابة دولية، وبعيدا عن سطوة السلاح.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#العراق
#الانتخابات
#البرلمانية

حوارات

د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس
د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس

2021-01-23

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

السودان يعتزم استرجاع أراضيه الواقعة تحت سيطرة إثيوبيا
السودان يعتزم استرجاع أراضيه الواقعة تحت سيطرة إثيوبيا

2021-01-29

كوسوفو وإسرائيل توقعان اتفاقًا رسميًا الإثنين لتطبيع العلاقات
كوسوفو وإسرائيل توقعان اتفاقًا رسميًا الإثنين لتطبيع العلاقات

2021-01-29

مالي مبعوثًا أميركيًا لإيران: غضب واسع عند المحافظين
مالي مبعوثًا أميركيًا لإيران: غضب واسع عند المحافظين

2021-01-29

الأكثر قراءة

الإغلاق ينتهي تلقائيًا الأحد رغم الإصابات المرتفعة

الإغلاق ينتهي تلقائيًا الأحد رغم الإصابات المرتفعة

2021-01-28
الحاجّ أمين الحسيني... الرجل المغامر يعود بعد 10 سنوات

الحاجّ أمين الحسيني... الرجل المغامر يعود بعد 10 سنوات

2021-01-28
جريمة قتل وفاء عباهرة: اصطدم بالسيارة وطعنها 14 مرة

جريمة قتل وفاء عباهرة: اصطدم بالسيارة وطعنها 14 مرة

2021-01-28
احتجاج إماراتي على تصريحات مسؤولة إسرائيلية حول كورونا

احتجاج إماراتي على تصريحات مسؤولة إسرائيلية حول كورونا

2021-01-28
حكومة نتنياهو تصوت على الإغلاق: 34 وفاة و7668 إصابة بكورونا الأربعاء

حكومة نتنياهو تصوت على الإغلاق: 34 وفاة و7668 إصابة بكورونا الأربعاء

2021-01-28