وفاة قاضي محكمة صدام حسين جراء إصابته بكورونا

توفي قاضٍ عراقي متقاعد ترأس محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، جراء إصابته بفيروس كورونا، حسبما أعلنت أعلى هيئة قضائية في البلاد يوم الجمعة.

وفقًا لمجلس القضاء الأعلى العراقي توفي القاضي محمد عريبي الخليفة، 52 عامًا، في مستشفى ببغداد حيث كان يعالج من مضاعفات فيروس كورونا.

القاضي محمد عريبي الخليفة

يذكر أن عريبي تخرج من كلية الحقوق في جامعة بغداد عام 1992 وعيّن قاضيا عام 2000 بموجب مرسوم جمهوري.

واشتهر بعد أن تم تعيينه قاضي تحقيق في محاكمة صدام ونظامه في آب/ أغسطس عام 2004. وتولى لاحقًا منصب كبير قضاة محاكمة صدام بتهمة الإبادة الجماعية، والتي شملت أيضًا ابن عم صدام علي حسن المجيد، المعروف باسم علي الكيماوي وخمسة متهمين آخرين في تهم تتعلق بأدوارهم في حملة 1987-1988 الدموية ضد الأكراد، والمعروفة باسم حملة الأنفال.

وزعم الادعاء أن نحو 180 ألف شخص لقوا حتفهم، غالبيتهم مدنيون قتلوا بالغاز السام. وبعد ذلك أدين صدام وحكم عليه بالإعدام. وتم تنفيذ الحكم في 30 كانون أول/ ديسمبر من عام 2006.

وحل عريبي محل القاضي عبد الله العامري، الذي أقيل وسط اتهامات بأنه كان لينًا للغاية مع صدام أثناء المحاكمة. تحمل عريبي عددًا قليلاً من المقاطعات من صدام والمتهمين الآخرين خلال المحاكمة، حتى أنه طرد الزعيم العراقي المخلوع من قاعة المحكمة عدة مرات وسط تبادل كلمات ناري بينهما.

وأشاد بيان المجلس القضائي بعريبي لما وصفه بأنها شجاعته في التعامل اثناء محاكمة صدام حسين والنظام السابق.

وجاء في البيان ان عريبي "سيظل خالدا في قلوب العراقيين عامة والقضاة بشكل خاص".