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40 قتيلا إثر أعمال عنف قبلي في دارفور خلال 3 أيام

تاريخ النشر: 05/04/2021 - 23:28

40 قتيلا إثر أعمال عنف قبلي في دارفور خلال 3 أيام
من منطقة شهدت اشتباكات بوقت سابق في دارفور (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قُتِل 40 شخصا في إقليم دارفور غربي السودان، بسبب أعمال العنف القبلية، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، في بيان أن أعمال العنف القبلية في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور منذ السبت تسببت بمقتل 40 شخصا وإصابة 58 آخرين.

وأضاف البيان: "منذ 3 أبريل قتل 40 شخصا في الاشتباكات الاخيرة بين قبائل المساليت والقبائل العربية. ولا يزال الوضع متوترا في مدينة الجنينة".

وتابع أن "لجنة المساعدات الإنسانية الحكومية أبلغت عن (...) إصابة 58 آخرين".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور في السودان، مقتل 18 شخصا وإصابة 54 آخرين، جراء تجدد أعمال العنف القبلية في الولاية.

وقالت اللجنة في بيان: "دارت عجلة العنف مرة أخرى في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، مساء السبت واتسعت بصورة أكبر منذ صباح الأحد حيث خلفت عددا من الضحايا من القتلى والجرحى".

ودعت اللجنة، حكومة البلاد إلى التدخل وفرض هيبة الدولة وإنهاء حالة الانفلات الأمني في غرب دارفور.

وفي منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، اندلعت أعمال عنف في "الجنينة" على خلفية شجار مسلح بين قبيلتي "المساليت" و"العرب"، أودت بحياة شخص واحد، ثم تطورت لتودي بحياة 163 آخرين و217 مصابا، حسب لجنة أطباء السودان (غير حكومية)، فيما لم تعلن السلطات الرسمية عن حصيلة نهائية.

وفي 13 شباط/ فبراير الماضي، شهدت مدينة الجنينة توقيع اتفاق لـ"وقف العدائيات" بين القبيلتين، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#إقليم دارفور
#السودان
#الأمم المتحدة

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