العراق: استهداف رتلي شاحنات للتحالف الدولي بعبوتين ناسفتين

استهدف هجومان بعبوتين ناسفتين اليوم، الأربعاء، رتلي شاحنات للتحالف الدولي في محافظتي الأنبار غربي العراق وصلاح الدين بمنطقة الشمال دون وقوع إصابات؛ وفقا لمصدر أمني.

والهجومان هما الثالث والرابع خلال ساعات، إذ تعرض رتل للتحالف لهجومين بعبوتين ناسفتين في محافظة بابل وسط العراق.

وقال ضابط برتبة رائد بوزارة الداخلية العراقية "رتل شاحنات ينقل معدات لوجستية للتحالف الدولي، تعرض لهجوم بعبوة ناسفة، على الطريق السريع في محافظة الأنبار، دون وقوع إصابات".

وأوضح المصدر الذي طلب عدم كشف هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام أن "رتلا آخر ينقل معدات لوجستية للتحالف، تعرض لهجوم بعبوة ناسفة، على الطريق الرئيس في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، دون إصابات".

ولم تعلق السلطات العراقية أو التحالف على الهجومين، كما لم تعلن أي من الفصائل المسلحة مسؤوليتها عنه حتى الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش.

وتأتي الهجمات الأربعة، بعد ساعات قليلة من تهديد فصائل عراقية مسلحة، في بيان، بتوجيه ضربات "كبيرة ودقيقة" للقوات الأميركية في البلاد، إذا لم تعلن بغداد وواشنطن موعدا واضحا لانسحاب قوات الأخيرة من العراق.

جاء ذلك في بيان لـ"الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية"، التي تضم فصائل شيعية مسلحة مرتبطة بإيران، وعلى رأسها "كتائب حزب الله العراقي" و"عصائب أهل الحق" و"كتائب سيد الشهداء" و"حركة النجباء".

وتتهم واشنطن، قائدة التحالف، فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء تلك الهجمات، وأخرى تستهدف سفارتها وقواعد عسكرية ينتشر فيها الجنود الأميركيون بالعراق.