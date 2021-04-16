وفيات كورونا عربيًا: 60 في الأردن و30 بالعراق

أعلن الأردن، اليوم الجمعة، وفاة 60 شخصا جراء فيروس كورونا، فيما رصد العراق 30 حالة مماثلة.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية، بتسجيل 60 وفاة و2732 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 4 آلاف و42 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 681 ألفا و870، منها 8117 وفاة، و625 ألفا و912 حالة تعاف.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، الى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 47841 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 245 حالة، فيما غادرت 294 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 2265 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في الأردن، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 38 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 66 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 40 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 42 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 63 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 36 بالمئة. كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 22 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 38 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 26 بالمئة.

في العراق، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 30 وفاة و7 آلاف و561 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 6 آلاف و515 مريضا.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 964 ألفا و435، منها 14 ألفا و915 وفاة، و843 ألفا و815 حالة شفاء.

وحتى عصر الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 139 مليونا و860 ألفا، توفي منهم أكثر من 3 ملايين وألفين، وتعافى ما يزيد على 118 ملايونا و886 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".