وفيات كورونا عربيًا: 45 في الأردن و30 بالعراق

أعلن الأردن، اليوم الخميس، وفاة 45 شخصًا جراء إصابتهم بفيروس كورونا، فيما رصد العراق 30 حالة مماثلة.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية بتسجيل 45 وفاة و2097 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 3 آلاف و794 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 697 ألفا و487، منها 8 آلاف و474 وفاة، و658 ألفا و287 حالة تعاف.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 30726 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 221 حالة، فيما غادرت 194 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1918 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 34 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 53 بالمئة، في حين بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 31 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 39 بالمئة، بينما وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 55 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 30 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 23 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 24 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 15 بالمئة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 30 وفاة، و8 آلاف و450 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 6 آلاف و872 مريضا.

وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى مليون و10 آلاف و304، منها 15 ألفا و128 وفاة، و884 ألفا و181 حالة تعاف.

وحتى عصر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 144 مليونا و687 ألفا، توفي منهم أكثر من 3 ملايين و75 ألفا، وتعافى ما يزيد على 122 مليونا و839 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".