العراق: مصرع 9 أشخاص وإصابة 33 إثر حريق بمستشفى لعلاج كورونا في بغداد

لقي 9 أشخاص مصارعهم، وأصيب 33 بحروق وحالات اختناق، مساء السبت، جراء حريق نشب في مستشفى لعلاج مرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن ضابط قالت إنه برتبة ملازم، دون أن تذكر اسمه، القول، إن "حريقا نشب في مستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى كورونا بمنطقة جسر ديالى ببغداد".

وأضاف المصدر أن "الحريق تسبب بمصرع 9 أشخاص وإصابة 33 بحروق وحالات اختناق"، مبينا أن الغالبية العظمى من الضحايا هم من المرضى.

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق، وتجري الآن عملية إخلاء المكان من الجثث والمرضى والمصابين.

ولفت إلى أن سبب الحريق لم يتضح على الفور.

ورصدت مقاطع مصورة تداولها عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي فرق الدفاع المدني وهي تعمل جاهدة على إخماد الحريق بينما كان الدخان يتدفق من شبابيك المستشفى، وسط حالة من الذعر والهلع سادت بين المرضى وذويهم.