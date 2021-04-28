  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

القاهرة: أثيوبيا رفضت وساطات لحلّ أزمة سد النهضة

تاريخ النشر: 28/04/2021 - 19:53

القاهرة: أثيوبيا رفضت وساطات لحلّ أزمة سد النهضة
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي على يسار الصورة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت القاهرة، اليوم الأربعاء، أن أثيوبيا "رفضت وساطات لحل أزمة سد النهضة".

جاء ذلك بحسب كلمة ألقاها وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الغرفة الثانية للبرلمان، بحسب إعلام محلي، بينه صحيفتا "الشروق" و"اليوم السابع".

وأكد وزير الخارجية المصري خلال الاجتماع، أن "أزمة سد النهضة تواجه تعنتا أثيوبيا".

وأوضح أن "أثيوبيا رفضت بعض الوساطات لحل الأزمة"، دون توضيح أكثر.

ومؤخرا، أعلنت أثيوبيا رفضها وساطة رباعية طرحتها السودان تضم واشنطن، والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بجانب نظيره الإفريقي الذي تدخل لحل تعثر المفاوضات منذ أشهر وسط تعثر متكرر.

والثلاثاء، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن بلاده لن تتنازل عن أية قطرة مياه من حصتها من نهر النيل.

وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه، في تموز/ يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق، فيما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.

وقامت أثيوبيا منتصف تموز/ يوليو 2020، بالملء الأول لسد "النهضة"، في إجراء أحادي الجانب، وسط رفض من البلدين.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#إثيوبيا
#سد النهضة
#مصر

حوارات

الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء
الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء

2021-04-24

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تبادل طرد الدبلوماسيين: تصاعد التوترات الدبلوماسية مع موسكو
تبادل طرد الدبلوماسيين: تصاعد التوترات الدبلوماسية مع موسكو

2021-04-28

تسريب ظريف عن علاقة العسكر والدبلوماسية: لماذا في هذا التوقيت؟
تسريب ظريف عن علاقة العسكر والدبلوماسية: لماذا في هذا التوقيت؟

2021-04-28

كورونا: 3.2 مليون وفاة بالعالم منها أكثر من 200 ألف بالهند
كورونا: 3.2 مليون وفاة بالعالم منها أكثر من 200 ألف بالهند

2021-04-28

الأكثر قراءة

إصابة خمسة عمال في جريمة إطلاق نار قرب الطيبة

إصابة خمسة عمال في جريمة إطلاق نار قرب الطيبة

2021-04-27
السلطة الفلسطينيّة تبلغ الاتحاد الأوروبيّ نيّتها تأجيل الانتخابات التشريعيّة

السلطة الفلسطينيّة تبلغ الاتحاد الأوروبيّ نيّتها تأجيل الانتخابات التشريعيّة

2021-04-27
مندلبليت يطالب العليا الإسرائيلية بإلزام الحكومة بتعيين فوري لوزير القضاء

مندلبليت يطالب العليا الإسرائيلية بإلزام الحكومة بتعيين فوري لوزير القضاء

2021-04-27
اقتراحات التناوب: نتنياهو يسعى لانتخابات خامسة وتفكيك المعسكر المناوئ

اقتراحات التناوب: نتنياهو يسعى لانتخابات خامسة وتفكيك المعسكر المناوئ

2021-04-27

"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل تمارس الأبارتهايد والاضطهاد بحق الفلسطينيين

2021-04-27