القاهرة: أثيوبيا رفضت وساطات لحلّ أزمة سد النهضة

أعلنت القاهرة، اليوم الأربعاء، أن أثيوبيا "رفضت وساطات لحل أزمة سد النهضة".

جاء ذلك بحسب كلمة ألقاها وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الغرفة الثانية للبرلمان، بحسب إعلام محلي، بينه صحيفتا "الشروق" و"اليوم السابع".

وأكد وزير الخارجية المصري خلال الاجتماع، أن "أزمة سد النهضة تواجه تعنتا أثيوبيا".

وأوضح أن "أثيوبيا رفضت بعض الوساطات لحل الأزمة"، دون توضيح أكثر.

ومؤخرا، أعلنت أثيوبيا رفضها وساطة رباعية طرحتها السودان تضم واشنطن، والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بجانب نظيره الإفريقي الذي تدخل لحل تعثر المفاوضات منذ أشهر وسط تعثر متكرر.

والثلاثاء، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن بلاده لن تتنازل عن أية قطرة مياه من حصتها من نهر النيل.

وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه، في تموز/ يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق، فيما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.

وقامت أثيوبيا منتصف تموز/ يوليو 2020، بالملء الأول لسد "النهضة"، في إجراء أحادي الجانب، وسط رفض من البلدين.