قتلى من قوى الأمن بهجمات لـ"داعش" في كركوك

أوقعت هجمات شنّها عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، على حواجز أمنية بعضها تابع لقوات البشمركة شماليّ محافظة كركوك، وأخرى غربيّها تتبع لقوات الشرطة العراقية، عددًا من القتلى والجرحى، فيما أُعلنت حالة الإنذار في المحافظة، تحسبًا لهجمات أخرى.

وقتل 8 عناصر من قوات الأمن، على الأقل، وأصيب نحو 12 آخرين بجروح، بهجمات مسلحة شنتها، فجر السبت، عناصر مرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي استهدفت حواجز أمنية في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقال النقيب في قوات البيشمركة، سردار محمد، إن "7 من عناصر البيشمركة قتلوا بينهم ضباط، وأصيب 10 بجروح مختلفة، إثر هجمات مسلحة شنها عناصر من تنظيم داعش استهدفت حواجز أمنية في تلال ناحية، التون كوبري، بأطراف كركوك".

وأوضح محمد أن "الهجمات كانت عنيفة جدًا، وتطلبت استقدام قوات إضافية من البيشمركة لصدها".

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر أمني آخر في محافظة كركوك، بأن مسلحين يعتقد انتمائهم لتنظيم "داعش" هاجموا حواجز أمنية للشرطة الاتحادية في ناحية "الرياض"، وقضاء "الحوجية"، جنوبي كركوك.

وأضاف المصدر وهو ضابط برتبة ملازم أول - رفض كشف هويته، أن "الهجمات التي استهدفت مواقع الشرطة الاتحادية كانت بتوقيتات متقاربة، خلفت قتيلًا ومصابين اثنين على الأقل كحصيلة أولية".

وأكد مسؤول "إعلان حالة الإنذار في كركوك لجميع القوات الأمنية في المحافظة، تحسباً لوقوع هجمات أخرى"، مؤكداً أن "تعزيزات عسكرية من الجيش العراقي، من جهة، وقوات البشمركة من جهة أخرى، وصلت إلى مواقع الهجمات وبدأت بالانتشار المكثف فيها".

وأشار المسؤول إلى أن "الوضع في المحافظة بدا غير مستقر، وأن حالة من الخوف تسيطر على الأهالي بسبب الهجمات المتسارعة للتنظيم".

ومساء، الجمعة، شّن عناصر يعتقد انتمائهم لتنظيم "داعش" هجوما مسلحَا استهدف دورية للشرطة في قضاء "داقوق" جنوبي كركوك أوقع قتيلا و5 جرحى، وفق مصدر أمني.

كما قتل 4 جنود في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في قضاء "الطارمية" شمالي بغداد، بحسب بيان عسكري رسمي.

يأتي ذلك في وقت تتسارع فيه الأحداث الأمنية في عدد من المحافظات العراقية، التي تسجل يوميًا هجمات لعناصر التنظيم، تستهدف حواجز ودوريات أمنية وأخرى لـ"الحشد الشعبي"، فضلاً عن استهداف مدنيين، أوقع أغلبها قتلى وجرحى.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014. إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.