لبنان: تحديد هويات المتورطين بتهريب المخدرات للسعودية

حدّدت السلطات اللبنانيّة، هويات المتورطين في تهريب المخدرات إلى السعودية، دون الكشف عن أسمائهم، بحسب ما أعلن وزير الداخلية، محمد فهمي، اليوم الأحد.

وفي 25 نيسان/ أبريل الماضي، علقت السعودية، دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى أراضيها، بسبب استغلالها في تهريب مواد مخدرة للسعودية.

وقال السفير السعودي لدى بيروت، وليد البخاري، في تغريدة آنذاك، إن بلاده "ضبطت أكثر من 600 مليون حبة مخدرة من لبنان خلال 6 سنوات".

وقال فهمي، في تصريحات لقناة "mtv" المحلية، إنه "تم الكشف عن المتورطين في عملية تهريب حبوب الكبتاجون (للسعودية)"، دون تفاصيل.

وأضاف: "متابعة الموضوع جارية والدولة اللبنانية ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين بهذا الملف".

وتابع: "التواصل لم ينقطع مع السعودية، ويجب ألا نستجدي دائما بالوضع الاقتصادي الصعب لرفع الحظر عن المنتجات اللبنانية".

وقال فهمي: "بل يجب أن نعمل يدا بيد مع كل المواطنين (...) ونبرهن لكل دول العالم أننا جادون وحازمون من الآن وصاعدا في هذا الموضوع".

وتابع: "لا يمكن لأي دولة أن تضبط حدودها مئة بالمئة، ولكن بدأنا بمتابعة الموضوع وسنفعل ضبط الحدود (...) وستتم محاسبة أي مسؤول عن أي فساد أو تهريب".

وتفاقم الخطوة السعودية، أزمات لبنان الاقتصادية الذي يشهد شحا غير مسبوق في وفرة النقد الأجنبي، ما أدى إلى هبوط كبير في سعر الليرة أمام الدولار، طوال الفترة الماضية.