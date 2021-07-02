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العراق يعلن إحباط هجوم صاروخي على مطار بغداد

تاريخ النشر: 02/07/2021 - 23:33

العراق يعلن إحباط هجوم صاروخي على مطار بغداد
أرشيفية (أ ب)
عرب ٤٨/أ ف ب
تحرير: أحمد دراوشة

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، إحباط هجوم صاروخي "كان سيستهدف ثكنة عسكرية" غربي العاصمة، فيما قال قائد الجيش إن "هدف الهجوم هو مطار بغداد الدولي".

وقالت "خلية الإعلام الأمني" (مؤسسة تتبع للوزارة)، في بيان، "وفقا لمعلومات دقيقة تمكنت قوة من الشرطة الاتحادية من إحباط محاولة باستهداف إحدى الثكنات العسكرية (العراقية) غربي العاصمة بغداد بـ8 صواريخ نوع غراد".

وأضاف أن الصواريخ "عثر عليها في منطقة حي الجهاد غربي بغداد، وتم القبض على أحد المشتبه بهم"، دون مزيد من التفاصيل حول هويته.

وفي وقت لاحق، قال قائد عمليات بغداد (قائد الجيش)، اللواء الركن أحمد سليم، إن الهجوم كان يستهدف مطار بغداد الدولي غربي العاصمة.

وأضاف سليم، في بيان، أن "قوات الشرطة الاتحادية أحبطت عملية لاستهداف مطار بغداد الدولي بـ 10 صواريخ نوع غراد".

ويضم مطار بغداد الدولي جزئين: مدني تابع لسلطة الطيران المدني العراقية، وعسكري هو "قاعدة الشهيد محمد علاء" وتتبع لقيادة القوة الجوية، وتتواجد قوات أميركيّة إلى جانب القوات العراقية في الجزء العسكري من المطار.

ولم تعلن على الفور أي جهة مسلحة مسؤوليتها عن عملية الاستهداف.

وعلى مدى الأشهر الماضية، تعرضت قواعد عسكرية تضم قوات أميركيّة في العراق لهجمات بالصواريخ، اتهمت واشنطن فصائل مسلحة عراقية موالية لإيران بالمسؤولية عنها.

وينتشر في العراق نحو 3 آلاف جندي من قوات التحالف الدولي، بينهم 2500 جندي أميركي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في البلاد.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#العراق
#مطار بغداد
#هجوم صاروخي

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