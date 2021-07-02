  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

انفجار بيروت: تحديد موعد لاستجواب دياب وطلب رفع الحصانة عن وزراء سابقين

تاريخ النشر: 02/07/2021 - 15:58

انفجار بيروت: تحديد موعد لاستجواب دياب وطلب رفع الحصانة عن وزراء سابقين
مرفأ بيروت عقب الانفجار (أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: باسل مغربي

حدّد المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الجمعة، موعدا لاستجواب رئيس حكومة البلاد، حسان دياب، وطلب رفع الحصانة البرلمانية عن 3 وزراء للادعاء عليهم في القضية.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن المحقق العدلي القاضي، طارق بيطار، حدد موعدا لاستجواب دياب، كمدعى عليه في القضية، من دون أن تكشف عن الموعد.

كما وجه بيطار كتابا لمجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة عن كل من وزير المال السابق، علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق، غازي زعيتر، ووزير الداخلية السابق، نهاد المشنوق، وجميعهم نواب في البرلمان، تمهيدا للادعاء عليهم، بحسب نفس المصدر.

ووجه كتابين إلى نقابة المحامين في بيروت، الأول لإعطاء الإذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس، لإعطاء الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس.

وسيتم استجواب هؤلاء جميعا بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير، بحسب الوكالة.

كما طلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه.

وطلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وادعى بيطار بحسب الوكالة، على قائد الجيش السابق، جان قهوجي، ومدير الاستخبارات السابق في الجيش، كميل ضاهر، والعميد السابق في استخبارات الجيش، غسان غرز الدين، والعميد السابق في الاستخبارات، جودت عويدات.

وحدد المحقق العدلي مواعيد لاستجواب هؤلاء بشكل دوري، دون الكشف عنها.

وفي السياق ذاته، قرر القاضي بيطار إخلاء سبيل الرائد في الأمن العام، داود فياض والمهندسة، نائلة الحاج، المسؤولة في الشركة المتعهدة لأعمال صيانة العنبر رقم 12 بحرم مرفأ بيروت، اللذين كانا موقوفين على ذمة التحقيق في قضية الانفجار.

وقرر القضاء اللبناني، قبل أسابيع، الإفراج عن 7 ممن وصفوا بـ"صغار الموظفين" كانوا موقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، صيف العام الماضي، فيما رفض إخلاء سبيل "كبار الموظفين" في القضية.

وفي 4 آب/ أغسطس 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين بجروح، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.

وبحسب تقديرات رسمية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 بالمرفأ، الذي كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" الشديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت
#حسان دياب
#رفع الحصانة البرلمانية

حوارات

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس
حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس

2021-06-19

التفكجي: المخطط هو تقطيع أحياء القدس وتحويلها لفسيفساء في المدينة اليهودية
التفكجي: المخطط هو تقطيع أحياء القدس وتحويلها لفسيفساء في المدينة اليهودية

2021-06-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

جائحة كورونا شكّلت "بيئة مثاليّة" للاتجار بالبشر
جائحة كورونا شكّلت "بيئة مثاليّة" للاتجار بالبشر

2021-07-02

حصيلة وفيات كورونا في الهند تتجاوز 400 ألف حالة
حصيلة وفيات كورونا في الهند تتجاوز 400 ألف حالة

2021-07-02

ملتقى الحوار الليبيّ يختار "لجنة توافقات" لمناقشة القاعدة الدستورية
ملتقى الحوار الليبيّ يختار "لجنة توافقات" لمناقشة القاعدة الدستورية

2021-07-02

الأكثر قراءة

إقالة مسؤول فلسطيني إثر تعقيبه على مقتل نزار بنات

إقالة مسؤول فلسطيني إثر تعقيبه على مقتل نزار بنات

2021-07-01
الكنيست يصادق على قانون التأمين الوطني الجديد

الكنيست يصادق على قانون التأمين الوطني الجديد

2021-07-01
هوروفيتس: ميرتس سيعارض تمديد منع لم الشمل

هوروفيتس: ميرتس سيعارض تمديد منع لم الشمل

2021-07-01
رؤوس جريمة وعملاء

رؤوس جريمة وعملاء "شاباك"

2021-07-01
وزير العدل الفلسطينيّ: بنات تعرّض لعنف جسديّ ووفاته

وزير العدل الفلسطينيّ: بنات تعرّض لعنف جسديّ ووفاته "غير طبيعيّة"

2021-07-01