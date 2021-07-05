الجيش العراقي يطلق حملة عسكرية لتأمين أبراج الطاقة الكهربائية

أطلق الجيش العراقي، الإثنين، عملية عسكرية لتأمين أبراج الطاقة الكهربائية بمحافظة نينوى، شمالي البلاد، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر، وهو ضابط في قيادة عمليات نينوى لـ"الأناضول"، إن "عملية عسكرية انطلقت لحماية وتأمين أبراج الطاقة الكهربائية من استهدافها المتكرر على يد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في نينوى (شمال)".

وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث مع الإعلام، أن "مناطق غرب وجنوب الموصل بنينوى شهدت مؤخرا هجمات متكررة استهدفت أبراج الطاقة الكهربائية، ما تسبب في خروج اثنين منها عن الخدمة".

(أ ب)

وأوضح أن العملية العسكرية انطلقت عقب ساعات من وصول وفد عسكري رفيع المستوى بقيادة نائب العمليات المشتركة في الجيش الفريق الركن عبد الأمير الشمري إلى محافظة نينوى.

وفي وقت سابق الإثنين، قال بيان للجيش العراقي إن "الوفد سيتابع الوضع الأمني وينفذ خطة حماية البنى التحتية العاملة في مختلف مناطق نينوى".

وعلى مدى الأيام الماضية، أعلنت السلطات العراقية تعرض عدد من أبراج نقل الطاقة الكهربائية لهجمات في محافظات ديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين ونينوى (شمال).

والجمعة، أكدت وزارة الكهرباء إعادة تشغيل منظومة الطاقة الكهربائية في البلاد بعد توقفها لساعات، إثر استهداف أبراج لنقل الطاقة، فيما تتهم السلطات مسلحي "داعش" الإرهابي بالوقوف وراء معظم تلك الهجمات.

اتجاجات بالعراق (أ ب)

بدورها أعلنت الحكومة العراقية، الجمعة، قبول استقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش، وإقالة مدير شركة نقل الطاقة الكهربائية (جنوب) من منصبه، إثر احتجاجات شعبية لانقطاع التيار الكهربائي في البلاد.

وعلى أثر الانقطاع الأخير، قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تشكيل خلية لمواجهة نقص توفر الكهرباء.

ويعاني العراق أزمة نقص الكهرباء منذ عقود جراء الحروب المتعاقبة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، فضلا عن استشراء الفساد.