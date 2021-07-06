الأردن: مصرع 4 أطفال أشقّاء غرقًا

لقي 4 أطفال أشقاء أردنيين مصرعهم، اليوم الثلاثاء، جراء غرقهم في أحد سدود تجميع المياه التابعة لمحافظة البلقاء، وسط البلاد، وفق بيان لمتحدث مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي.

وقال السرطاوي إن "فرق الغطس المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت مساء اليوم مع وفاة أربعة أطفال أشقاء تعرضوا للغرق داخل مياه سد الكرامة غرب البلقاء"، دون توضيح كيفية سقوطهم بالمياه.

وأضاف السرطاوي: "تم إخراج جثث الأطفال بمساعدة المواطنين وإخلائهم إلى مستشفى الشونة الجنوبية الحكومي وفتح تحقيق في الحادثة".

وسد الكرامة هو سد مائي لحجز مياه الأمطار يقع قرب الشونة الجنوبية في منطقة الأغوار التابعة لمحافظة البلقاء وسط الأردن، أُنشأ عام 1990، وتبلغ سعته التخزينية نحو 52 مليون متر مكعب.