  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

هجوم بطائرات مفخخة يستهدف مطار أربيل

تاريخ النشر: 07/07/2021 - 06:55

هجوم بطائرات مفخخة يستهدف مطار أربيل
48 هجوما ضد المصالح الأميركية بالعراق (أ.ب)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب
تحرير: محمد وتد

استهدف هجوم بطائرات مسيرة مفخخة، ليل الثلاثاء، مطار أربيل الدولي الذي تقع على مقربة منه القنصلية الأميركية في عاصمة إقليم كردستان العراق، من دون أن يسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية، بحسب ما أعلنت سلطات الإقليم.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم في بيان إنّ الهجوم "لم يخلف أي ضحايا بشرية أو أضرار مادية، وأدى فقط إلى احترق أعشاب".

من جهته، قال المتحدّث باسم التحالف الدولي الكولونيل واين ماروتو، في تغريدة على تويتر إن طائرة مسيرة مفخخة انفجرت "بالقرب من قاعدة أربيل الجوية قرابة الساعة 23:15 بالتوقيت المحلي"، مضيفا أنه لم يبلغ في الحال عن وقوع ضحايا أو أضرار من جراء هذا الهجوم.

وكان مطار أربيل حيث توجد قاعدة عسكرية للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" تعرض في نيسان/أبريل لهجوم بطائرة مسيّرة مفخخة.

وأصبحت الهجمات بطائرات مسيرة مفخخة، الأسلوب المفضل لدى عدد من الفصائل المسلحة الموالية لإيران في الشرق الأوسط.

وكانت مصادر أمنية عراقية أعلنت أن القوات الأميركية في العراق أسقطت ليل الإثنين-الثلاثاء، طائرة مسيرة مفخخة أثناء تحليقها فوق سفارة الولايات المتحدة في بغداد، وذلك بعد ساعات من هجوم صاروخي استهدف قاعدة في غرب العراق تضم جنودا أميركيين.

وأطلقت أنظمة الدفاع الجوي الأميركية صواريخ في سماء العاصمة العراقية، في حين أكدت مصادر أمنية عراقية أن هذه الصواريخ اعترضت الطائرة المسيرة المفخخة.

ومنذ مطلع العام استهدف 48 هجوما المصالح الأميركية في العراق، لا سيما السفارة الأميركية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضم أميركيين، ومطاري بغداد وأربيل، فضلا عن قوافل لوجستية للتحالف، في هجمات غالبا ما تنسب إلى فصائل عراقية موالية لإيران.

وتأتي الهجمات الأخيرة بعيد فوز المحافظ المتشدّد إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، في انتصار رحب به أبو آلاء الولائي، القيادي في الحشد الشعبي، واصفا إياه بأنه انتصار "لنهج المقاومة وهزيمة للتطبيع".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#مطار أربيل
#القوات الأميركية
#التحالف الدولي
#طائرة مسيرة
#إقليم كردستان

حوارات

د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي وحكومة بيضاء
د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي وحكومة بيضاء

2021-07-03

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس
حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس

2021-06-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إيران تعود إلى انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%
إيران تعود إلى انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%

2021-07-07

تقرير لوكالة الطاقة الذرية يعقد جهود إحياء الاتفاق النووي: واشنطن تحذر والأوروبيون قلقون
تقرير لوكالة الطاقة الذرية يعقد جهود إحياء الاتفاق النووي: واشنطن تحذر والأوروبيون قلقون

2021-07-07

ارتفاع قتلى انهيار مبنى فلوريدا إلى 32... و100 مفقود
ارتفاع قتلى انهيار مبنى فلوريدا إلى 32... و100 مفقود

2021-07-06

الأكثر قراءة

الكنيست يسقط قانون المواطنة: الموحدة توافق على تمديد منع لم الشمل

الكنيست يسقط قانون المواطنة: الموحدة توافق على تمديد منع لم الشمل

2021-07-06
اغتيال نزار بنات: أجهزة أمن السلطة تعتقل ناشطين وقياديين وتعتدي على متظاهرين

اغتيال نزار بنات: أجهزة أمن السلطة تعتقل ناشطين وقياديين وتعتدي على متظاهرين

2021-07-06
إسقاط منع لمّ الشمل لا يخفف المعاناة وشاكيد تعتزم طرحه مجددا

إسقاط منع لمّ الشمل لا يخفف المعاناة وشاكيد تعتزم طرحه مجددا

2021-07-06
الصحة الإسرائيلية: 507 إصابات جديدة بكورونا وتقييدات للحد من الطفرة الهندية

الصحة الإسرائيلية: 507 إصابات جديدة بكورونا وتقييدات للحد من الطفرة الهندية

2021-07-06
معتقل رام الله:

معتقل رام الله: "ما شاهدناه كأسرى محررين من الاحتلال أعاد لنا الذاكرة"

2021-07-06