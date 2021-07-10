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كورونا في الجزائر: إصابة رئيس الوزراء؛ وتشديد إجراءات الوقاية

تاريخ النشر: 10/07/2021 - 20:44

كورونا في الجزائر: إصابة رئيس الوزراء؛ وتشديد إجراءات الوقاية
رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، بفيروس كورونا المستجد؛ حسب ما أعلن التلفزيون الرسمي اليوم، السبت.

ونقل التلفزيون عن بيان لرئاسة الوزراء أن "نتائج الفحص أثبتت إصابة الوزير الأول بن عبد الرحمن بالفيروس".

وأضاف "وفقا للتعليمات الطبية دخل الوزير الأول في حجر صحي مدته 7 أيام، ابتداء من اليوم، في انتظار فحص آخر عند نهاية هذه المدة".

ولفت البيان، إلى أن رئيس الوزراء "سيواصل عمله والقيام بمهامه عن بعد خلال فترة الحجر الصحي".

ويعتبر بن عبد الرحمن ثاني مسؤول رفيع يصاب بكورونا بعد الرئيس عبد المجيد تبون، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، نقل حينها إلى ألمانيا في رحلة علاجية استمرت شهرين.

وفي السياق، أعلنت الرئاسة الجزائرية، السبت، إعادة تفعيل الإجراءات الوقائية المتخذة منذ بداية تفشي الوباء بكل صرامة، كارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، وتعميم استعمال المعقمات، إضافة إلى تسريع وتيرة التلقيح.

وقالت الرئاسة في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن ذلك جاء خلال اجتماع "عقده تبون مع أعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا خصص لتقييم ودراسة الحالة الوبائية في البلاد".

كما تقرر وفق البيان "رفع طاقة استيعاب المستشفيات الحالية من 7 إلى 15% خاصة في المدن الكبرى، على غرار الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة".

وجرى تكليف وزارات الداخلية والجماعات المحلية والنقل باتخاذ إجراءات احترازية، بالاستعانة بالمستشفيات الصغيرة، واستغلال المستشفى الباخرة في المدن الساحلية، في حالة الضرورة.

وتشهد الجزائر منذ أسابيع ارتفاعا في الإصابة اليومية بكورونا، وسط تحذيرات من الكوادر الطبية ببداية تشبع المستشفيات بالمرضى، واحتمال العودة إلى حجر صحي جزئي أو كلي.

وسجلت الجزائر السبت، 813 إصابة و13 وفاة بكورونا، إضافة إلى 528 حالة تعاف، وفق وزارة الصحة.

ومنذ بداية الوباء بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 145 ألفا و296، منها 3824 وفاة، و100 ألف و911 حالة تعاف.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#أيمن بن عبد الرحمن
#الجزائر
#كورونا
#فيروس كورونا

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