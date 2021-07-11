السعودية وسلطنة عمان تؤسسان مجلسا تنسيقيًّا للبلدين

وقّعت السعودية وسلطنة عمان، الأحد، على مذكرة تأسيس مجلس تنسيقي بين البلدين، خلال لقاء شهده الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، والسلطان العماني، هيثم بن طارق.

وتأتي الخطوة على هامش زيارة بدأها السلطان هيثم إلى الرياض، الأحد، وهي الزيارة الخارجية الأولى له منذ تقلده منصبه في 11 كانون الثاني/ يناير 2020 خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن وزير خارجية البلاد، فيصل بن فرحان وسلطنة عمان، بدر البوسعيدي، وقعا مذكرة تأسيس مجلس تنسيقي بين البلدين، بحضور الملك سلمان والسلطان هيثم.

بن طارق مع بن سلمان (أ ب)

وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، بأن "التوقيع على مذكرة تأسيس المجلس تأتي استنادا إلى توجيهات عاهلي البلدين بهدف التشاور والتنسيق المستمر في الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في جميع المجالات".

وأوضحت أن المجلس يهدف إلى "تعزيز واستدامة وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين والتوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بما يحقق المصالح المشتركة".

وقبل التوقيع على مذكرة تأسيس المجلس، تبادل الملك السعودي وسلطان عمان، أرفع الأوسمة بالبلدين؛ إذ نال الملك سلمان "وسام آل سعيد"، فيما تقلد السلطان هيثم "قلادة الملك عبد العزيز"، بحسب "واس" و"عمانية".

كما عقد الملك سلمان والسلطان العماني جلسة مباحثات "استعرضت العلاقات التاريخية، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات"، وفق نفس المصدرين.

وتتواصل زيارة السلطان هيثم إلى السعودية ليومين، وتعد الأولى التي يجريها زعيم عُماني إلى المملكة منذ 11 عاما، بعد الزيارة التي أجراها إلى الرياض السلطان الراحل قابوس بن سعيد في 29 أيار / مايو 2010.

ويعد اللقاء بين السلطان هيثم والملك سلمان، الذي جرى الأحد، الثاني بينهما بعد زيارة أجراها الأخير إلى مسقط مطلع العام الماضي، لتقديم واجب العزاء في السلطان قابوس.

وكما هو الحال في زيارة السلطان هيثم الحالي، كانت السعودية الوجهة الخارجية الأولى للسلطان قابوس بعد توليه الحكم؛ إذ إنه زارها في 11 كانون الأول/ ديسمبر 1971.

يذكر أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين السعودية وعُمان عام 2020، بلغ 3.36 مليارات دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عُمان 1.16 مليار دولار، بحسب "واس".