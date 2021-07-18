السلطات المصرية تطلق سراح إسراء عبد الفتاح وعبد الناصر إسماعيل وجمال الجمل

أفرجت السلطات المصرية، أمس السبت، عن الناشطة السياسية البارزة، إسراء عبد الفتاح، التي اعتقلتها قوات النظام المصري منذ أكثر من عام ونصف بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، وفق مصادر قضائية.

ولم تعط المصادر مزيدا من الإيضاحات حول قرار الإفراج الذي يأتي قبل 72 ساعة تقريبا من حلول عيد الأضحى.

وأُطلق سراح عبد الفتاح بعد ساعات من القرار وذلك في ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم الأحد، بعد استيفاء الإجراءات القانونية المعتادة.

لحظة خروج عبد الفتاح (صاحبة اللباس الأبيض)

وكانت عبد الفتاح من أبرز قيادات حركة 6 أبريل التي أطلقت الدعوة إلى ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير 2011 التي أسقطت حسني مبارك.

واعتُقلَت عبد الفتاح في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019 بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها".

عبد الناصر إسماعيل

كما قررت النيابة العامة الإفراج عن الناشط السياسي عبد الناصر إسماعيل، القيادي في حزب التحالف الشعبي (يسار) الذي اعتُقِل في أيلول/ سبتمبر 2019 بتهمة "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها".

وأفرج كذلك عن الكاتب الصحافي، جمال الجمل، وهو يعد ثالث سجين رأي يخلى سبيله في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد إخلاء سبيل عبد الفتاح ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عبد الناصر إسماعيل.

الكاتب جمال الجمل

وحذرت الولايات المتحدة، الخميس، مصر من استهداف الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدة أن هذا الأمر سيؤخذ في الاعتبار أثناء المشاورات حول بيع أسلحة للقاهرة بعد إعلان الناشط الحقوقي البارز، حسام بهجت، أنه أحيل إلى المحكمة بسبب كتاباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد إطاحة الجيش في حزيران/ يونيو 2013 بالرئيس المُنتخب محمد مرسي، شنت السلطات حملة قمع طالت جماعة الإخوان المسلمين وامتدت بعد ذلك إلى كل أطياف المعارضة والنشطاء الحقوقيين والداعين إلى الديمقراطية.