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البرلمان اللبناني يحدد جلسة منح الثقة لحكومة ميقاتي

تاريخ النشر: 17/09/2021 - 12:59

البرلمان اللبناني يحدد جلسة منح الثقة لحكومة ميقاتي
نجيب ميقاتي (أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: ربيع سواعد

حدد البرلمان اللبناني جلسة مناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة يوم الإثنين القادم؛ حسب ما أعلن رئيس البرلمان، نبيه بري، اليوم الجمعة.

وقال بري "سيناقش مجلس النواب البيان الوزاري (خطة الحكومة) والتصويت على منح الثقة للحكومة، في جلسة يوم الإثنين المقبل، بقصر الأونيسكو في بيروت".

وأعلنت الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، أمس الخميس، إقرار البيان الوزاري والذي تضمن خطة عملها خلال الفترة المقبلة، لعرضها على البرلمان لنيل الثقة.

وقال وزير الإعلام جورج قرداحي، في تصريح للصحفيين عقب جلسة وزارية في بيروت، إن الحكومة أقرت البيان الوزاري، وأطلقت عليه شعار "معا للإنقاذ".

وتشكلت الحكومة اللبنانية برئاسة ميقاتي، قبل أسبوع، وذلك بعد 13 شهرا من التعثر بسبب خلافات سياسية، عقب استقالة حكومة حسان دياب، في 10 آب/ أغسطس 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ بيروت.

ومنذ نحو عامين يرزح لبنان تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، أدت إلى انهيار مالي، وتراجع في النقد الأجنبي المخصص للاستيراد، وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.

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#لبنان
#البرلمان اللبناني
#نجيب ميقاتي
#حكومة لبنان
#أزمة لبنان

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