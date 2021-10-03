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سلطنة عُمان: أول وفاة جراء العاصفة "شاهين" وتعليق حركة الطيران

تاريخ النشر: 03/10/2021 - 15:36

سلطنة عُمان: أول وفاة جراء العاصفة "شاهين" وتعليق حركة الطيران
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

توفي طفل من سلطنة عمان، اليوم الأحد، في تجمعات مائية كأول حالة وفاة جراء العاصفة المدارية "شاهين" في البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، بـ"وفاة طفل في تجمعات مائية بولاية العامرات في محافظة مسقط".

وتعد هذه أول وفاة جراء العاصفة المدارية "شاهين" في سلطنة عمان.

وأوضحت الوكالة "تسجيل حالتي فقدان إحداهما طفل في تجمعات مائية، وانجراف آخر بداخل مركبته بولاية العامرات في مسقط". دون توضيح ما إذا كانت حالة الوفاة بينهما.

وأضافت أن "مراكز الإيواء في ولاية العامرات بمسقط، استقبلت عددًا من الأسر المتضررة جرَّاء العاصفة المدارية".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت هيئة مطارات سلطنة عمان، تأجيل وإعادة جدولة الرحلات من وإلى مطار العاصمة مسقط حتى مساء اليوم أو إشعار آخر، بسبب العاصفة "شاهين".

كما قررت السلطات العمانية، إخلاء عدة مناطق بمحافظة مسقط والظاهرة (غرب) وشمال وجنوب الباطنة (شمال) وإخلاء عدد من المستشفيات وإغلاق المنطقة التجارية بالقرم في العاصمة، تحسبًا لأي لارتفاع منسوب المياه.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية، يبعد مركز الإعصار المداري (شاهين) حوالي 60 كيلومترا شمال شرق محافظة مسقط وتُقدر سرعة الرياح حول المركز بـ64 عقدة أي 116 كم في الساعة.

والسبت، أعلنت السلطنة، منح الموظفين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص (عدا محافظتي الظافر والوسطى) إجازة رسمية الأحد والإثنين بسبب الإعصار.

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#سلطنة عمان
#عاصفة شاهين

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