مصر: إجراءات ضخ الغاز إلى لبنان في "مراحلها النهائية"

أعلن وزير البترول المصري، طارق الملا، الثلاثاء، أن إجراءات بدء ضخ الغاز المصري إلى لبنان، عبر الأردن وسورية، في "مراحلها النهائية".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي بثته وسائل إعلام محلية، جمع الملا مع وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، عقب محادثات لهما في القاهرة، استمرت يومين.

وفي 8 أيلول/ سبتمبر الماضي، اتفق وزراء الطاقة في كل من مصر ولبنان وسورية والأردن، خلال اجتماع رباعي عقد بالعاصمة الأردنية، على "خارطة طريق" لتزويد لبنان بالغاز المصري "في أقرب وقت ممكن".

وقال الملا، إن مباحثاته مع فياض "أفضت إلى وضع خارطة طريق لإمداد لبنان بالغاز المصري، تشمل كل الجوانب الفنية والتجارية والتعاقدية وآلية التوريد".

وأضاف: "تم الاتفاق على مواعيد استكمال الإجراءات والتنسيق مع الأردن وسورية لمرور الغاز المصري عبر أراضيها وإجراءات بدء الضخ في مراحلها النهائية"، دون تحديد موعد.

بدوره، قال فياض إن محادثاته في القاهرة "كانت مثمرة".

وأوضح الوزير اللبناني أنه "بحث الآليات والإجراءات السريعة التي ستُتَّخَذ خلال الفترة المقبلة لإعادة تفعيل اتفاقيات توريد الغاز المصري عبر خط الغاز العربي مرورًا بسوريا والأردن".

وأشار إلى أن مباحثاته في مصر "تناولت أيضا إمكانية توريد كميات إضافية من الغاز، سواء على المدى القصير أو الطويل، من أجل الإسهام في تحسين والنهوض بقطاع الطاقة اللبناني".

ويواجه لبنان شحا في إمدادات الطاقة، في ظل أزمة مالية واقتصادية هي الأسوأ في تاريخ البلاد.