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اتفاق أردني لبناني على تزويد لبنان بالكهرباء عبر سورية

تاريخ النشر: 06/10/2021 - 15:06

اتفاق أردني لبناني على تزويد لبنان بالكهرباء عبر سورية
محطة طاقة عائمة ثانية قبالة السواحل جنوب بيروت (أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت وزارة الطاقة الأردنية، اليوم الأربعاء، الاتفاق على تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية من الأردن عبر سورية، وذلك بعد أسابيع على اتفاق مماثل شمل مصر لإمداد لبنان بالغاز.

جاء ذلك، خلال اجتماع استضافته الوزارة في العاصمة عمان، ضم الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في كل من الأردن ولبنان والنظام السوري لبحث خطة العمل والجدول الزمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسورية.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، تم تقديم خطة عمل وجدول زمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسورية، وإجراء كافة الدراسات الفنية واعداد الاتفاقيات اللازمة لتنفيذ عملية التزويد.

وقالت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي، وفق البيان: "اجتماع عمان هدفه إعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائية القائمة بين الشبكات في الأردن وسورية ولبنان، لمساعدة الأخوة اللبنانيين لسد جزء من احتياجاتهم من الطاقة".

وحضر الاجتماع كل من زواتي ووزير الطاقة اللبناني وليد فياض ووزير الكهرباء في النظام السوري غسان الزامل.

من جانبه، قال الزامل إن النظام حريص مع كلا الجانبين الأردني واللبناني، باتخاذ كافة الإجراءات التي تسمح بتزويد لبنان بالتيار الكهربائي عن طريق الأردن، باستخدام الشبكة السورية.

وقال فياض إن الوزراء الثلاثة اتفقوا على خارطة طريق تذلل العقبات الفنية، فيما تتركز الخطوات المقبلة في موضوع التمكين التمويلي للاتفاقيات من خلال البنك الدولي.

ويرتبط الأردن وسورية كهربائيًا من خلال خط نقل على جهد 400 كيلو فولت منذ عام 2001، إلا أن خط الربط خارج الخدمة حاليًا منذ منتصف 2012 لأسباب فنية.

في حين ترتبط سورية ولبنان من خلال عدة خطوط ربط على الجهد 400 و230 و66 كيلو فولت.

بودكاست عرب 48

#الأردن
#سورية
#خط كهرباء

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