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تبون: عودة السفير إلى فرنسا مشروطة باحترام تام للجزائر

تاريخ النشر: 10/10/2021 - 22:58

تبون: عودة السفير إلى فرنسا مشروطة باحترام تام للجزائر
ماكرون في العاصمة الجزائرية بوقت سابق (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اشترط الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأحد، "الاحترام التام" من فرنسا لسيادة بلاده ومؤسساتها، من أجل عودة سفير الجزائر إلى باريس.

جاء ذلك في مقابلة لتبون مع وسائل إعلام محلية، بث التلفزيون الرسمي مقتطفات منها، على أن تٌبث كاملة في وقت لاحق.

وفي رده على سؤال بشأن شروط الجزائر لعودة سفيرها إلى باريس، قال تبون إن "عودته مشروطة باحترام تام للجزائر بسيادتها ومؤسساتها وقوتها" دون توضيحات أخرى.

وأضاف تبون أن "الجانب الفرنسي لا بد أن ينسى أن الجزائر كانت مستعمرة في يوم من الأيام... الجزائر قوية بجيشها وشعبها الأبي الذي لا يرضخ إلا لله".

وفي 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، استدعت الجزائر سفيرها في باريس للتشاور، وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية العاملة في إطار "عملية برخان" في الساحل الإفريقي.

وجاء الاستدعاء، احتجاجا على تصريحات للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون تناولت الوضع الداخلي ومرحلة الاستعمار، وفق بيان للخارجية الجزائرية.

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#الرئيس الجزائري
#عبد المجيد تبون
#فرنسا
#الجزائر
#باريس
#الاستعمار الفرنسي

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