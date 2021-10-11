الأردن تبحث مع إيران "القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك"

أجرى وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، مساء الإثنين، اتصالا هاتفيا غير مألوف مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، بحثا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، أن الوزيرين بحثا "الجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية والاتصالات ومسارات الحوار التي تشهدها المنطقة لحل الخلافات، وبناء علاقات إقليمية تُكرس الأمن والاستقرار، وتخدم مصالح جميع شعوبها ودولها".

وقال الصفدي إن "المملكة تعمل دائما من أجل الحوار، وتريد علاقات إقليمية صحية، قائمة على مبدأ حُسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وأكد الوزيران "الحرص على تطوير العلاقات، واستمرار التواصل والحوار الصريح حول كل القضايا، بما يُسهم في تقوية علاقات البلدين وحل الخلافات الإقليمية"، وفق البيان.

تلقى @AymanHsafadi اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان @Amirabdolahian، وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، وسُبل تطويرها، وعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك. pic.twitter.com/vtBvloin5l — وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) October 11, 2021

ويعد اتصال الوزير الإيراني مع نظيره الأردني أمرا غير مألوف، فدائما ما تقول عمان إن طهران تمتلك سياسيات توسعية وتتدخل في شؤون الداخلية للدول العربية.

وهي اتهامات توجهها أيضا دول عربية أخرى، في مقدمتها السعودية، وعادة ما تنفي إيران صحتها، وتقول إنها ملتزمة بعلاقات حُسن الجوار.

كما يأتي الاتصال الهاتفي بعد إجراءات متسارعة في تطبيع العلاقات بين الأردن والنظام السوري، حليف طهران، وأحدثها اتصال أجراه رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مع عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلن عاهل الأردن، خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، عن تعرض بلاده لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية الصنع.

وبسؤال الملك عبد الله عن أثر خروج إيران من الاتفاق النووي الدولي لعام 2015، وتحذيره السابق مما أسماه بـ"الهلال الشيعي"، قال: "أود أن أوضح هنا أنني عندما تحدثت عن الهلال الشيعي، قصدت الهلال الإيراني من وجهة نظر سياسية". وفي عام 2004، حذر العاهل الأردني، خلال حديث مع صحيفة أميركية، من خطر تشكل "الهلال الشيعي".

وشهدت العلاقات الأردنية الإيرانية قطيعة كبرى استمرت قرابة عقدين، بعد دعم الأردن للعراق في حربه ضد إيران في ثمانينيات القرن الماضي.