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الملك عبد الله يصل قطر في زيارة هي الأولى منذ 2013

تاريخ النشر: 12/10/2021 - 17:49

الملك عبد الله يصل قطر في زيارة هي الأولى منذ 2013
الملك عبد الله (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

وصل ملك الأردن، عبد الله الثاني إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية هي الأولى له منذ عام 2013.

وكان في استقبال الملك عبد الله لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وفق ما أورده الديوان الملكي الأردني، في بيان.

وأمس الإثنين، أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، بأن بن حمد سيبحث مع الملك عبد الله "العلاقات الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية".

وشهدت العلاقات بين الأردن وقطر قفزة كبيرة، بخاصة بعد عودة تبادل السفراء منتصف عام 2019، وتقديم الدوحة مساعدات للأردن بقيمة 500 مليون دولار.

وزار الأمير القطري، الأردن، في 23 شباط/ فبراير من العام الماضي، في أول زيارة له عقب اندلاع الأزمة الخليجية عام 2017، وعودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين في 2019.

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