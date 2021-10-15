  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات بيروت إلى 7

تاريخ النشر: 15/10/2021 - 11:55

ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات بيروت إلى 7
من المواجهات (أ ب)
عرب ٤٨/الأناضول
تحرير: أحمد دراوشة

ارتفع عدد ضحايا مواجهات العاصمة اللبنانية، بيروت، أمس الخميس، إلى 7، بحسب ما أعلن الصليب الأحمر اللبناني، اليوم، الجمعة.

وقال الأمين العام للصليب الأحمر، جورج كتانة، في حديث لإذاعة "صوت لبنان"، إنّ "الحصيلة شبه النهائية لأحداث الطيونة (غربي بيروت)، سجلت 7 قتلى و32 جريحا بعضهم في حالة حرجة".

والخميس، وقعت مواجهات مسلحة في منطقة الطيونة الواقعة بين منطقة الشياح ومنطقة عين الرمانة، واستمرت تلك المواجهات نحو 5 ساعات.

وبدأت الأحداث بإطلاق نار كثيف خلال تظاهرة نظمها مؤيدون لـ"حزب الله" وحركة "أمل"، للتنديد بقرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار.

ومساء الخميس، أعلن الصليب الأحمر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين جراء أحداث إطلاق النار، قبل أن يعلن عن ارتفاع حصيلة الضحايا، صباح الجمعة.

واتهم "حزب الله" و"أمل" مجموعاتٍ مسلحةً تابعةً لحزب "القوات اللبنانية" بزعامة سمير جعجع، بقتل وجرح مؤيدين لهما خلال المظاهرة، وهو ما نفته الأخيرة ووصفت الاتهامات بـ"الباطلة".

وفي 2 تمّوز/يوليو الماضي، ادّعى البيطار على 10 مسؤولين وضباط، بينهم نائبان من "أمل" هما علي حسن خليل وغازي زعيتر (وزيران سابقان)، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب.

إلا أن تلك الدعاوى القضائية رفضتها بعض القوى السياسية اللبنانية، من بينها "حزب الله" الذي اعتبر زعيمه، حسن نصر الله، الإثنين، أن عمل بيطار "فيه استهداف سياسي ولا علاقة له بالعدالة".

وفي 4 آب/أغسطس 2020، وقع انفجار هائل في المرفأ، ما أودى بحياة 218 شخصا وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية هائلة، جراء تخزين نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" مصادرة منذ عام 2014.

ومنذ نحو سنتين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة تسببت بتدهور قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وانخفاض حاد في احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي.

بودكاست عرب 48

#لبناند
#بيروت
#الشياح
#الطيونة
#عين الرمانة

حوارات

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بشرى للعمال الأجانب؟ بريطانيا تخفف القيود على سائقي الشاحنات
بشرى للعمال الأجانب؟ بريطانيا تخفف القيود على سائقي الشاحنات

2021-10-15

قندهار: أكثر من 30 قتيلا جراء تفجير مسجد
قندهار: أكثر من 30 قتيلا جراء تفجير مسجد

2021-10-15

بن فرحان يقلّل من المحادثات مع إيران: لم تصل لفتح السفارات بعد
بن فرحان يقلّل من المحادثات مع إيران: لم تصل لفتح السفارات بعد

2021-10-15

الأكثر قراءة

لبنان: 6 قتلى بإطلاق نار على مظاهرة أعقبتها اشتباكات مسلّحة

لبنان: 6 قتلى بإطلاق نار على مظاهرة أعقبتها اشتباكات مسلّحة

2021-10-14
دير حنا: مقتل شاب وإصابة آخرين في جريمة إطلاق نار

دير حنا: مقتل شاب وإصابة آخرين في جريمة إطلاق نار

2021-10-14
مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بهجوم إسرائيلي على تدمر

مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بهجوم إسرائيلي على تدمر

2021-10-14
تقرير: قلق إسرائيلي من احتمال زعزعة النظام الأردني

تقرير: قلق إسرائيلي من احتمال زعزعة النظام الأردني

2021-10-14
دير حنا: تصعيد النضال ضد العنف والجريمة إثر مقتل جهاد حمود

دير حنا: تصعيد النضال ضد العنف والجريمة إثر مقتل جهاد حمود

2021-10-14