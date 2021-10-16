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الرياض تحذّر من تسريع برنامج إيران النوويّ

تاريخ النشر: 16/10/2021 - 00:31

الرياض تحذّر من تسريع برنامج إيران النوويّ
خلال لقاء بن فرحان ببلينكن (أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: باسل مغربي

حذّر وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الجمعة، من تسريع إيران برنامجها النووي، داعيا إلى العودة السريعة إلى المحادثات التي تهدف إلى إعادة طهران إلى الاتفاق المبرم عام 2015.

وقال بن فرحان في مؤتمر صحافي من العاصمة واشنطن، بعد يوم من لقائه نظيره الأميركي أنتوني بلينكين، إن تسريع إيران لأنشطتها النووية يضع العالم في "مكان خطير للغاية".

وأضاف: "أعتقد أننا بحاجة إلى التركيز على استئناف المحادثات سريعا، وتعليق هذه الأنشطة من قبل إيران"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وتهدف المفاوضات التي عقدت تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، إلى عودة واشنطن للاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في أيار/ مايو 2018، ودفع إيران إلى الالتزام بتعهداتها الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي.

وبعد فوز الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في انتخابات 18 حزيران/ يونيو الماضي، تم تعليق هذه المفاوضات في فيينا.

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#ر وزير الخارجية السعودي
#فيصل بن فرحان
#إيران
#طهران
#برنامج إيران النووي

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