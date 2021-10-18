  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

السودان: قمع الاحتجاجات المطالبة برحيل حكومة حمدوك

تاريخ النشر: 18/10/2021 - 15:15

السودان: قمع الاحتجاجات المطالبة برحيل حكومة حمدوك
مسيرات شعبية بالسودان لليوم الثالث (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

طالب المعتصمون المؤيدون للجيش في الخرطوم، اليوم الإثنين، بإسقاط رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك الذي جمع حكومته في اجتماع طارئ لبحث الأزمة السياسية التي وصفها بأنها "الأسوأ" منذ إسقاط عمر البشير عام 2019.

وفي اليوم الثالث لاعتصام قوى منشقة عن الحرية والتغيير قرب القصر الجمهوري، ردد المعتصمون، المؤيدون لتولي العسكريين السلطة كاملة هتافات تدعو إلى حل الحكومة المدنية وإسقاط رئيسها.

وتجمع العشرات أمام مقر مجلس الوزراء بوسط العاصمة الخرطوم وهم يهتفون "يسقط يسقط حمدوك"، ويواصل المئات اعتصامهم في الخيام التي نصبوها أمام القصر الرئاسي.

ويطالب المعتصمون، الذين باشروا باعتصامهم، السبت، بتوسيع الحاضنة السياسية للحكومة، وتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية، وتشكيل حكومة كفاءات.

ومنعت الشرطة السودانية مجموعة من المعتصمين أمام القصر الجمهوري من الوصول لمقر الحكومة، مع بدء مجلس الوزراء اجتماعه الطارئ.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المعتصمين، الذين يحاولون التوجه إلى مقر الحكومة.

ودعت قوى "إعلان الحرية والتغيير-الميثاق الوطني" المنظمة للاعتصام في بيان لها إلى الخروج في مسيرات شعبية لدعم الانتقال المدني والديمقراطي والعدالة وبناء قوات مسلحة سودانية واحدة.

وقال الطاهر فضل المولى أحد المحتجين لفرانس برس " جئنا هنا لإسقاط الحكومة المدنية، لأنها فشلت، ولكي يتولى العسكريون هذه الفترة الانتقالية".

ويؤكد خصوم المتظاهرين أن تحركهم نظم بإيعاز من أعضاء في قيادة الجيش وقوات الأمن، وإن أنصار النظام السابق كانوا بين المتظاهرين.

ويقول مؤيدو تشكيل حكومة مدنية الذين قادوا الثورة الشعبية التي أنهت في 2019 ثلاثين عاما من حكم البشير، إن الاعتصام هو بمثابة "انقلاب" يتم تحضيره في بلد عرف الكثير من الانقلابات.

ويفترض أن تقوم السلطة الانتقالية المكونة من مدنيين وعسكريين بإدارة البلاد، إلى حين تنظيم انتخابات عامة في العام 2023.

بودكاست عرب 48

#السودان
#الميثاق الوطني
#حكم العسكر
#حكومة حمدوك
#عمر البشير
#انقلاب عسكري

حوارات

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاتحاد الأوروبيّ: لا محادثات في بروكسل الخميس مع إيران
الاتحاد الأوروبيّ: لا محادثات في بروكسل الخميس مع إيران

2021-10-18

ميانمار: الإفراج عن 5636 شخصا اعتقلوا منذ الانقلاب
ميانمار: الإفراج عن 5636 شخصا اعتقلوا منذ الانقلاب

2021-10-18

اندلاع حريق في أكبر مصفاة نفط كويتية وتسجيل إصابات
اندلاع حريق في أكبر مصفاة نفط كويتية وتسجيل إصابات

2021-10-18

الأكثر قراءة

للجم نسبة الأطباء العرب: الحكومة الإسرائيلية ستستقدم 3 آلاف طبيب يهودي

للجم نسبة الأطباء العرب: الحكومة الإسرائيلية ستستقدم 3 آلاف طبيب يهودي

2021-10-17
خشية من تحوّل الضفة الغربية إلى

خشية من تحوّل الضفة الغربية إلى "مكبّ" للشيكل

2021-10-17
اغتيال مدحت صالح: تزايد مخاطر التصعيد بدل إبعاد احتمالات الحرب

اغتيال مدحت صالح: تزايد مخاطر التصعيد بدل إبعاد احتمالات الحرب

2021-10-17
الإفراج عن الأسيرة نسرين حسن:

الإفراج عن الأسيرة نسرين حسن: "أعتصم أمام حاجز إيريز لإدخالي غزة"

2021-10-17
فاجأت أميركا: الصين اختبرت صاروخا نوويا يفوق سرعة الصوت

فاجأت أميركا: الصين اختبرت صاروخا نوويا يفوق سرعة الصوت

2021-10-17