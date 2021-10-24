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السودان: المبعوث الأميركي يؤكد دعم الانتقال المدني وتحذيرات من "انقلاب زاحف"

تاريخ النشر: 24/10/2021 - 06:39

السودان: المبعوث الأميركي يؤكد دعم الانتقال المدني وتحذيرات من "انقلاب زاحف"
الآلاف من الداعين لنقل كامل السلطات إلى المدنيين (أ.ب)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب
تحرير: محمد وتد

أكد المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، دعمه بلاده للانتقال المدني ودعا قادة السودان إلى التعاون على تنفيذ الوثيقة الدستورية، في ظل أزمة متصاعدة تشهدها البلاد حيث حذر المعتصمون من "انقلاب زاحف" ولوحوا بمواصلة الحشد والاحتجاج حتى حل الحكومة.

وشددت قوى إعلان الحرية والتغيير على دعمها لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وحذرت من "انقلاب زاحف" في مؤتمر صحافي حاول متظاهرون داعمون للجيش تعطيله.

وأعلن عضو المجلس القيادي لقوى إعلان الحرية والتغيير ياسر عرمان، التي أطلقت الاحتجاجات ضد الرئيس السابق عمر البشير عام 2019، تجديد "الثقة بالحكومة ورئيس الحكومة".

ورأى أن "الأزمة الحالية مصنوعة على شكل انقلاب زاحف" في وقت يغلق محتجون منذ نحو شهر مرفأ بورتسودان الرئيسي في شرق البلاد، وينفذ مئات المحتجين الآخرين اعتصاما منذ أسبوع قرب القصر الرئاسي للمطالبة بتشكيل "حكومة عسكرية".

وردا على أنصار الجيش، احتشد عشرات الآلاف من الداعين لنقل كامل السلطات إلى المدنيين، في استعراض للقوة يستبعد خبراء أن يسرع الانتقال السياسي المتعثر بعد ثلاثة عقود من الحكم الدكتاتوري.

وفي مؤشر إلى تواصل التوتر، أحرق مئات المتظاهرين، أمس السبت، إطارات مطاطية أمام مبنى وكالة الأنباء الرسمية (سونا) الذي استضاف مؤتمرا صحافيا لقوى إعلان الحرية والتغيير، ما دفع لإرجاء المؤتمر نحو ساعتين.

ونفى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، موافقته على إجراء تعديل وزاري، أو إجراء تغيير في السلطات الانتقالية، في وقت تتزايد شائعات حول ذلك منذ أيام.

وتشهد الخرطوم تحركات دبلوماسية حثيثة، فبعد زيارة للمكلف الشؤون الإفريقية في الخارجية البريطانية، التقى المبعوث الأميركي لمنطقة القرن الإفريقي جيفري فيلتمان، المسؤولين السودانيين.

وأمام حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو، شدد فيلتمان على "دعم الولايات المتحدة الأميركية لانتقال ديمقراطي مدني، وفقا للرغبات المعلنة للشعب السوداني"، وفق السفارة الأميركية في الخرطوم.

وحث فيلمتان "جميع الأطراف على تجديد الالتزام بالعمل معا لتنفيذ الإعلان الدستوري واتفاقية جوبا للسلام".

بودكاست عرب 48

#السودان
#المجلس العسكري
#القصر الجمهوري
#انقلاب زاحف
#الحرية والتغيير
#عمر البشير
#عبد الله حمدوك

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