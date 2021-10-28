  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

رغم معارضة عون: البرلمان اللبناني يثبّت تبكير الانتخابات

تاريخ النشر: 28/10/2021 - 13:58

رغم معارضة عون: البرلمان اللبناني يثبّت تبكير الانتخابات
(أ ب)
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير: أحمد دراوشة

ثبّت مجلس النواب اللبناني، اليوم، الخميس، تبكير موعد الانتخابات النيابية إلى 27 آذار/مارس، بدلًا من 8 أيّار/مايو 2022، رغم اعتراض رئيس البلاد، ميشال عون، على التاريخ الجديد.

جاء ذلك عبر تصويت خلال جلسة تشريعية عُقدت بدعوة من رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في قصر الأونيسكو بالعاصمة بيروت.

وعقب لقاء مع مجلس نقابة محرّري الصحافة، أكد وزير الداخلية والبلديات، بسام مولوي، الخميس، أن "الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، وحذّر من أن "عدم إجراء الانتخابات يؤثر سلبا على صورة لبنان الداخلية والخارجية، وهو أمر لا يمكن أن يتحمله".

وأعرب مولوي عن رفضه أي "تمديد للمجلس، لأن وقع هذا الأمر سيكون سيئا، خصوصا تجاه المجتمع الدولي، وستكون له تداعيات سلبية لا قدرة للبنان على احتمالها".

ويأمل لبنان مساعدات خارجية في ظل معاناته، منذ نحو عامين، من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه.

والأسبوع الماضي، أقر البرلمان قانونا ينص على تبكير موعد الانتخابات إلى 27 مارس 2022.

وآنذاك، وافقت كل الكتل البرلمانية على القانون، باستثناء تكتل "لبنان القوي" (23 نائبا من أصل 128)، برئاسة النائب جبران باسيل (صهر عون).

وبعدها، وقع بري القانون وأحاله إلى رئاسة مجلس الوزراء، حيث وقعه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأحاله بدوره إلى رئاسة الجمهورية.

إلا أن عون لم يوقع القانون، وطلب إرجاعه إلى مجلس النواب لإعادة النظر في الموعد الجديد للانتخابات، وفق بيان للرئاسة.

ورأت الرئاسة أن تبكير الانتخابات "يعرض العملية الانتخابية لإحجام الناخبين عن الاقتراع لأسباب مناخية ولوجستية عدة".

وأوضحت أنه "يمكن أن يتعذر انتقال الناخبين إلى أماكن الاقتراع، خصوصا في المناطق الجبلية والجردية بسبب العوامل الطبيعية والمناخية التي غالبا ما تسود في مارس، كأمطار وعواصف رعدية وثلوج".

كما رأت أن الموعد الجديد "يحرم 10685 مواطنا ومواطنة من جميع الطوائف حقهم في الانتخاب، لكونهم لن يبلغوا سن الـ21 عاما (سنّ الاقتراع بلبنان) بحلول مارس 2022".

بودكاست عرب 48

#لبنان
#الانتخابات اللبنانية
#الانتخابات النيابية
#عون
#بري
#ميقاتي
#لبنان القوي
#جبران باسيل

حوارات

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الأول منذ أزمة الغواصات: اتصال هاتفي بين ماكرون وموريسون
الأول منذ أزمة الغواصات: اتصال هاتفي بين ماكرون وموريسون

2021-10-28

لا طلب رسميًا لعودة النظام السوري للجامعة العربية
لا طلب رسميًا لعودة النظام السوري للجامعة العربية

2021-10-28

انقلاب السودان: 7 قتلى على الأقلّ بين المتظاهرين
انقلاب السودان: 7 قتلى على الأقلّ بين المتظاهرين

2021-10-28

الأكثر قراءة

بدءا من الأسبوع المقبل: الاحتلال يشرع بقطع الكهرباء عن مناطق في الضفة

بدءا من الأسبوع المقبل: الاحتلال يشرع بقطع الكهرباء عن مناطق في الضفة

2021-10-27
هدف إسرائيلي جديد: الحياة اليومية لسكان المدن الإيرانية

هدف إسرائيلي جديد: الحياة اليومية لسكان المدن الإيرانية

2021-10-27
الأحزاب اليهودية تسقط مشروع قانون لتخليد ذكرى مجزرة كفر قاسم

الأحزاب اليهودية تسقط مشروع قانون لتخليد ذكرى مجزرة كفر قاسم

2021-10-27
آلاف الوحدات الاستيطانية للمصادقة وبينيت يطالب حزبه بالصمت

آلاف الوحدات الاستيطانية للمصادقة وبينيت يطالب حزبه بالصمت

2021-10-27
مصرع شاب وعدة إصابات في حادث طرق جنوبي البلاد

مصرع شاب وعدة إصابات في حادث طرق جنوبي البلاد

2021-10-27