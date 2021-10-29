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لبنان يطلب رسميا من روسيا صور أقمار صناعية لانفجار بيروت

تاريخ النشر: 29/10/2021 - 16:21

لبنان يطلب رسميا من روسيا صور أقمار صناعية لانفجار بيروت
مرفأ بيروت عقب الانفجار (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

طلب الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الجمعة، رسميا من روسيا الحصول على صور الأقمار الصناعية ليوم انفجار مرفأ العاصمة بيروت في 4 آب/ أغسطس 2020.

جاء ذلك خلال لقائه مع السفير الروسي لدى بيروت، ألكسندر روداكوف، في القصر الجمهوري في بعبدا، شرقي بيروت، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وقال البيان إن الرئيس اللبناني "طلب رسميا من السفير روداكوف إبلاغ السلطات الروسية رغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار في مرفأ بيروت".

ونقل عن عون قوله: "علّ هذه الصور توفر معلومات إضافية يمكن أن تفيد التحقيقي القضائي في الجريمة".

بدوره، وعد روداكوف بنقل الطلب اللبناني إلى القيادة الروسية، بحسب البيان ذاته.

وفي 4 آب/ أغسطس 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أسفر عن مصرع 219 شخصا وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية، وفق أرقام رسمية.

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#الرئيس اللبناني
#ميشال عون
#لبنان
#روسيا
#موسكو
#بيروت
#انفجار مرفأ بيروت

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