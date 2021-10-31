  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

قرداحي: استقالتي من الحكومة اللبنانية غير واردة

تاريخ النشر: 31/10/2021 - 14:44

قرداحي: استقالتي من الحكومة اللبنانية غير واردة
وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

ذكر وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، اليوم الأحد، أن استقالته من الحكومة "غير واردة"، عقب الأزمة الدبلوماسية بين بيروت والرياض، على خلفية تصريحاته حول حرب اليمن.

جاء ذلك في تصريح قرداحي، لقناة "الجديد" اللبنانية، حسب ما نقله موقعها الإلكتروني.

ونقل موقع القناة عن قرداحي تصريحا مقتضبا قال فيه "استقالتي من الحكومة غير واردة".

وخلال اليومين الماضيين، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين والكويت سحب سفرائها من لبنان؛ احتجاجا على تصريحات لقرداحي، خلال مقابلة متلفزة سُجلت في آب/ أغسطس الماضي، وعرضت الإثنين 25 تشرين الأول/ أكتوبر؛ حيث قال خلالها إن الحوثيين في اليمن "يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات".

كما استنكرت قطر تصريحات قرداحي، ودعت لبنان إلى المسارعة بـ"إجراءات عاجلة وحاسمة" لرأب الصدع مع الأشقاء، فيما أعربت سلطنة عمان، عن أسفها لتأزم العلاقات بين دول عربية ولبنان، داعية الجميع إلى ضبط النفس والحوار.

في المقابل، قالت الحكومة اللبنانية، السبت، إنها حريصة على الحفاظ على أطيب العلاقات مع كل دول مجلس التعاون الخليجي.

وتاريخيا، كانت تسود علاقات مميزة بين الرياض وبيروت، لكنها باتت تشهد توترات بين حين وآخر، أحدثها في أيار/ مايو الماضي، عقب تصريحات لوزير الخارجية اللبنانية آنذاك شربل وهبة، قال فيها إن "دول الخليج دعمت صعود تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة".

بودكاست عرب 48

#جورج قرداحي
#لبنان
#السعودية
#اليمن
#البحرين
#الكويت
#قطر

حوارات

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أزمة حقوق الصيد: فرنسا تعلن خفض التصعيد ولندن تكذبها
أزمة حقوق الصيد: فرنسا تعلن خفض التصعيد ولندن تكذبها

2021-10-31

الصين ترفض تحقيقا أميركيا حول مصدر وباء كورونا
الصين ترفض تحقيقا أميركيا حول مصدر وباء كورونا

2021-10-31

بظل أزمة تايوان: بلينكن يلتقي نظيره الصيني بروما
بظل أزمة تايوان: بلينكن يلتقي نظيره الصيني بروما

2021-10-31

الأكثر قراءة

بدء العمل بالتوقيت الشتوي فجر يوم 31 تشرين الأول

بدء العمل بالتوقيت الشتوي فجر يوم 31 تشرين الأول

2021-10-30

"بلاك شادو" يخترقون شركة سايبر إسرائيلية

2021-10-30
مقتل شخصين في منطقة حيفا

مقتل شخصين في منطقة حيفا

2021-10-30

"سانا": عدوان إسرائيلي على ريف دمشق وأنباء عن قتلى

2021-10-30
حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة

حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة

2021-10-30