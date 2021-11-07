السعودية: النظر في أحكام بحقّ أردنيين وفلسطينيين بينهم الخضري

تنظر محكمة استئناف سعودية، الإثنين، في أحكام صدرت بحق موقوفين أردنيين وفلسطينيين، بينهم ممثل "حماس" السابق لدى الرياض محمد الخضري، والذي كانت الحركة قد جدّدت مطالبتها بالإفراج عنه وعن نجله في الثاني والعشرين من الشهر الماضي.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية، خضر مشايخ، القول إن "محكمة استئناف الرياض ستبدأ الإثنين في النظر بالأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بشأن الموقوفين الأردنيين والفلسطينيين".

وأضاف: "ستتوزع جلسات المحاكمة على ثلاثة أسابيع لتشمل جميع الموقوفين الأردنيين والفلسطينيين الذين يتجاوز عددهم 60".

ودعا مشايخ "السلطات الأردنية إلى إجراء اتصالات على كافة المستويات؛ لضمان الإفراج عن الموقوفين وعودتهم إلى ذويهم بعد أكثر من عامين على توقيفهم في السعودية".

وكانت المحكمة الجزائية السعودية، قد قضت في الثامن من آب/ أغسطس الماضي بالحبس 15 عاما على الخضري ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا.‎

وتراوحت الأحكام ما بين البراءة والحبس 22 عاما.

وفي شباط/ فبراير 2019، أوقفت السعودية أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا من المقيمين لديها، بينهم الخضري، بتهمة "تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية".

ومنذ بدء الحديث عن قضية هؤلاء الموقوفين، لم تصدر الرياض أي تعقيب بشأنها، وعادة ما تقول إن المحاكم المختصة تتعامل مع الموقوفين لديها، وإنهم "يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام".