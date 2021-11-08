السعودية: تأجيل النظر في أحكام بحق أردنيين وفلسطينيين

أجّلت محكمة استئناف سعودية، اليوم الإثنين، النظر في أحكام صدرت بحق موقوفين أردنيين وفلسطينيين، بينهم ممثل حركة "حماس" السابق لدى الرياض، محمد الخضري، بحسب بيان مقتضب صدر عن لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية.

وقال البيان إن "محكمة الاستئناف في السعودية تؤجل النظر في قضية دعم المقاومة والشعب الفلسطيني للمجموعة الأولى من المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين إلى الشهر المقبل بعد جلسة قصيرة".

ولم يذكر البيان مزيدا من التوضيحات حول مجريات الجلسة وعدد الموقوفين الذين حضروا وأسماءهم.

وكان رئيس اللجنة، خضر مشايخ، قد قال في وقت سابق إن "جلسات المحاكمة ستتوزع على ثلاثة أسابيع لتشمل جميع الموقوفين الأردنيين والفلسطينيين الذين يتجاوز عددهم 60".

كما لم تصدر السلطات الأردنية ولا السعودية تعليقا حول تفاصيل المحاكمة ونتائجها على الفور.

وفي الثامن من آب/ أغسطس الماضي، قضت المحكمة الجزائية السعودية، بالحبس 15 عاما على الخضري، ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا.‎

وتراوحت الأحكام ما بين البراءة والحبس 22 عاما.

ومنذ بدء الحديث عن قضية هؤلاء الموقوفين، لم تصدر الرياض أي تعقيب بشأنها، وعادة ما تقول إن المحاكم المختصة تتعامل مع الموقوفين لديها، وإنهم "يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام".