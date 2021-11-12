بغداد: محتجون رافضون لنتائج الانتخابات يغلقون "المنطقة الخضراء"

أغلق مئات المحتجين الرافضون لنتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، اليوم، الجمعة، أحد مداخل "المنطقة الخضراء" شديدة التحصين وسط بغداد.

ومنذ أسابيع، يشهد العراق توترات سياسية على وقع رفض فصائل شيعية مسلحة للنتائج الأولية للانتخابات، التي جرت في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث يقولون إنها "مفبركة" ويطالبون بإعادة فرز الأصوات يدويا.

وقال شهود عيان إنّ مئات المتظاهرين من أنصار القوى السياسية الرافضة لنتائج الانتخابات، أغلقوا مساء الجمعة مدخل (من أصل 3) "المنطقة الخضراء" ببغداد من جهة مبنى وزارة التخطيط.

وأضاف الشهود أنّ المتظاهرين نصبوا خيام اعتصام أمام المدخل المذكور وأغلقوه بالكامل، مشيرين إلى أن ذلك جاء بعد فشلهم في محاولة اقتحام "المنطقة الخضراء" في وقت سابق اليوم.

وتضم "المنطقة الخضراء" مقرات الحكومة والبعثات الأجنبية ومنازل كبار مسؤولي الدولة، بينهم مقر إقامة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الذي تعرض لهجوم، فجر الأحد، في محاولة فاشلة لاغتياله.

والجمعة الماضية، شهدت بغداد مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين على نتائج الانتخابات البرلمانية، أسفرت عن إصابة 125 شخصا بينهم 27 من أفراد الأمن، وفق وزارة الصحة، فيما أكد مصدر طبي مستقل مقتل أحد المتظاهرين.

ويعتصم أنصار القوى والفصائل المعترضة على نتائج الانتخابات قرب "المنطقة الخضراء" منذ 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.