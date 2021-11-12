جورج قرداحي: أنا جاهز للاستقالة إذا توفّرت "ضمانات" 

قال وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، اليوم الجمعة، إنه لا يتحدى أحدا و"جاهز لتقديم الاستقالة" من الحكومة، إذا توفرت ضمانات بتبدل الموقف الخليجي تجاه بلاده.

وجاء كلام قرداحي عقب زيارته رئيس مجلس النواب، نبيه بري في عين التينة، غربيّ بيروت، ونُقل مباشرة على بعض القنوات التلفزيونية المحلية.

وقال الوزير اللبناني: "عندما توجد ضمانات، فأنا حاضر للاستقالة، ولا أتحدى أحدا، سواء رئيس الحكومة (اللبنانية، نجيب ميقاتي) أو السعودية".

وذكر قرداحي أن "الآراء منقسمة بين مؤيد ومعارض لاستقالتي والموضوع أخذ أكثر من حجمه".

وتابع: "أعتقد أن السعودية ودول الخليج صدرها واسع ولا نريد استفزاز أحد، وهناك مزايدات كثيرة من الداخل، واستغلّوا (لم يذكرهم) قضيتي لتقديم براءة ذمة إلى الخليج".

وفي مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قالت مصادر قريبة من قرداحي في تصريحات صحافية إنه منفتح على تقديم استقالته إذا توافرت "ضمانات" بأن هذا القرار "سيبدل الموقف الخليجي" من بيروت.

وفي 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، سحبت الرياض سفيرها في بيروت وطلبت من السفير اللبناني لديها المغادرة، وفعلت ذلك لاحقا الإمارات والبحرين والكويت واليمن، على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني.

وقبل تعيين قرداحي وزيرا للإعلام في 10 أيلول/ سبتمبر الماضي، قال في مقابلة متلفزة سُجلت في 5 آب/ أغسطس، وبثتها إحدى المنصات الإلكترونية لفضائية "الجزيرة" في 25 من الشهر الماضي، إن الحوثيين في اليمن "يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات".

ويرى قرداحي أن حديثه لم يحمل إساءة لأي دولة، ما دفعه إلى رفض "الاعتذار" أو "الاستقالة"، فيما دعاه رئيس حكومة بلاده، نجيب ميقاتي، في تصريحات سابقة، إلى اتخاذ موقف "يحفظ مصلحة لبنان"