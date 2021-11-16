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المغرب: دعوى قضائيّة بحق مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق لارتكابه جريمة حرب

تاريخ النشر: 16/11/2021 - 20:42

المغرب: دعوى قضائيّة بحق مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق لارتكابه جريمة حرب
بن شبات يتوسط الصورة برفقة وفد أميركي إلى المغرب، العام الماضي (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

تقدم 4 محامين مغاربة، اليوم الثلاثاء، بدعوى قضائية ضد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، مئير بن شبات، متهمين إياه بالمشاركة في ارتكاب "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية"، أودت بحياة أطفال، بينهم 4 طفلات مغربيات، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة المحاصر.

جاء ذلك بحسب بيان مشترك للمحامين الأربعة وهم: عبد الرحمن بن عمرو، وعبد الرحيم الجامعي، وعبد الرحيم بنبركة، وخالد السفياني، عقب تقدمهم بمذكرة الدعوى إلى محكمة الاستئناف في العاصمة الرباط.

وذكر البيان أن "بن شبات كان في غرفة العمليات إلى جانب رئيس الوزراء الصهيوني السابق (بنيامين) نتنياهو ورئيس أركان الحرب في الكيان (أفيف) كوخافي، ويقف وراء هذه الجريمة".

وقال السفياني، في تصريح صحافي، إن الدعوى تتعلق "بالمتابعة ضد مجرمين اقترفوا جرائم ضد الإنسانية جراء العدوان الذي طال الفلسطينيين".

وأوضح أن من بين من تقدموا بالدعوى عائلة طفلة مغربية (13 عاما) "كانت ملكة جمال أطفال غزة، وأصبحت جثة محروقة بعد العدوان".

وأضاف أنهم أرفقوا الدعوى بأدلة، بينها صور ومقاطع مصورة، تم نشرها في وسائل إعلام دولية.

ولمدة 11 يوما في أيار/ مايو الماضي، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على غزة، أودى بحياة 243 شخصا، بينهم 66 طفلا.

وأواخر عام 2020، كان بن شبات من بين الموقعين في الرباط على اتفاقية لاستئناف تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، بعد توقفها عام 2000.

والمغرب هو رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل، العام الماضي، بعد الإمارات والبحرين والسودان، بينما ترتبط مصر والأردن باتفاقيتي سلام مع تل أبيب، منذ 1979 و1994 على الترتيب، وذلك من أصل 22 دولة عربية.

بودكاست عرب 48

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