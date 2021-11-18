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العراق: مبادرة رئاسية لاحتواء أزمة نتائج الانتخابات

تاريخ النشر: 18/11/2021 - 17:18

العراق: مبادرة رئاسية لاحتواء أزمة نتائج الانتخابات
من الاجتماع (مكتب الكاظمي)
عرب ٤٨/الأناضول
تحرير: أحمد دراوشة

للمرّة الأولى منذ اندلاع أزمة نتائج الانتخابات العراقيّة، تداول رؤساء الجمهورية، برهم صالح، والوزراء، مصطفى الكاظمي، ومجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم، الخميس، مبادرة لاحتواء نتائج الأزمة، بغية تشكيل الحكومة المقبلة.

وعقد الاجتماع في "قصر السلام"، مقر رئاسة الجمهورية، وسط العاصمة، بغداد.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن "الاجتماع تناول مستجدات الأوضاع في البلد والتطورات السياسية والانتخابات التشريعية التي جرت في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي".

وشدّد المجتمعون على "ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في البلد وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، وتوحيد الصفوف والحوار والتلاقي، وحماية المسار الديمقراطي والالتزام بالسياقات القانونية والدستورية، وتعاضد الجهود من أجل تلبية تطلعات المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشيّة والخدمية".

وتابعت الرئاسة أن الاجتماع دعا إلى "حسم الشكاوى والطعون الانتخابية وفق القانون، واعتبار ذلك أساسًا في معالجة المسائل المتعلقة بالانتخابات، مع التأكيد على أعلى درجات الحرص والمهنية والحيادية في حسمها، وبما يعزز الثقة في العملية الانتخابية وأن تكون مخرجات الانتخابات قانونية ودستورية".

وذكرت أنّ "المجتمعين تداولوا مبادرة تُطرح على القوى الوطنية، بناءً على وثيقة تتضمّن مبادئ أساسية لحل الأزمة الراهنة، والانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد، بتشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد".

ومنذ الشهر الماضي، يعيش العراق توتّرات سياسية، على وقع رفض فصائل مسلحة موالية لإيران للنتائج الأولية للانتخابات، إذ يقولون إنها "مفبركة" ويطالبون بإعادة فرز الأصوات يدويا.

ويتظاهر أنصار القوى الخاسرة منذ نحو شهر وسط العاصمة بغداد، في احتجاجات تخللتها أعمال عنف قتل خلالها أحد المتظاهرين، وأصيب عشرات آخرون من المحتجين وأفراد الأمن.

كما شهد العراق تطورا أمنيا خطيرا في 7 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وهو محاولة اغتيال الكاظمي عبر طائرات مسيرة محملة بمتفجرات استهدفت منزله وسط بغداد.

وواجهت محاولة الاغتيال تنديدا واسعا على الصعيدين المحلي والدولي، وأثارت مخاوف من أن تكون مقدمة لأعمال عنف واقتتال داخلي في العراق.

بودكاست عرب 48

#الكاظمي
#برهم صالح
#العراق
#الانتخابات العراقية
#فائق زيدان

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