  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

الصومال: اغتيال مدير إذاعة مقديشو بتفجير انتحاري

تاريخ النشر: 20/11/2021 - 23:09

الصومال: اغتيال مدير إذاعة مقديشو بتفجير انتحاري
صورة توضيحية من الصومال من انفجار سابق
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

قتل مدير إذاعة مقديشو المعروف بانتقاده لجماعة الشباب الجهادية في تفجير انتحاري، مساء السبت، أثناء مغادرته مطعما في العاصمة الصومالية، وفق ما أفاد مسؤولون وزملاء له.

وتبنت حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة في بيان التفجير الذي أسفر عن مقتل مدير إذاعة مقديشو محمود جوليد وإصابة شخصين آخرين، مدير التلفزيون الوطني الصومالي وسائق، مؤكدة أن عناصرها يتابعونه منذ أمد.

مدير إذاعة مقديشو، عبد العزيز محمود جوليد

وقال نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن يوسف عمر في بيان "رحم الله أخي عبد العزيز محمود جوليد، رجل شجاع خسرته الأمة".

في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أكد المسؤول بالحكومة الصومالية، إسماعيل مختار عمر، وهو أيضا زميل للصحافي الراحل، أن الشرطة خلصت إلى أن الانفجار نجم عن هجوم انتحاري.

وقال زميل آخر له يدعى علي محمد إن الصحافي "غادر المطعم وسار إلى سيارته مع زميل له بعد العشاء، ثم ركض انتحاري باتجاه هذه السيارة وفجر نفسه".

رغم طردها من مقديشو عام 2011، تواصل حركة الشباب شنّ هجمات في العاصمة كجزء من تمردها الذي بدأ عام 2007 للإطاحة بالحكومة الفدرالية الهشة المدعومة من المجتمع الدولي.

وعُرف محمود جوليد بمقابلاته مع أفراد من حركة الشباب محتجزين لدى قوات الأمن الصومالية. وجذبت برامجه اهتمام جمهور كبير داخل وخارج الصومال.

ولا يزال الصومال الدولة الأكثر خطورة على الصحافيين في أفريقيا، حيث قُتل أكثر من 50 منهم منذ عام 2010، وفق منظمة "مراسلون بلا حدود".

بودكاست عرب 48

#الصومال
#إذاعة مقدشيو
#مقتل مدير إذاعة مقدشيو

حوارات

ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟
ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟

2021-11-20

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أفغانستان: حكومة طالبان تعلن بدء صرف رواتب الموظفين
أفغانستان: حكومة طالبان تعلن بدء صرف رواتب الموظفين

2021-11-20

السودان: ترجيحات بعودة حمدوك للحكومة لحلحلة الأزمة إثر الانقلاب
السودان: ترجيحات بعودة حمدوك للحكومة لحلحلة الأزمة إثر الانقلاب

2021-11-20

النمسا: آلاف المحتجين على إجبارية التطعيم ضد كورونا
النمسا: آلاف المحتجين على إجبارية التطعيم ضد كورونا

2021-11-20

الأكثر قراءة

بالأرقام: كم تبلغ ثروة محمد صلاح وأرباحه السنوية؟

بالأرقام: كم تبلغ ثروة محمد صلاح وأرباحه السنوية؟

2021-11-19
مخيّم جنين: مواجهات بين مسلّحين والأجهزة الأمنية

مخيّم جنين: مواجهات بين مسلّحين والأجهزة الأمنية

2021-11-19
سيول وفيضانات بعد هطول المطر الأول وتدفق المياه في صحراء النقب

سيول وفيضانات بعد هطول المطر الأول وتدفق المياه في صحراء النقب

2021-11-19
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بتعويض لبنان بـ856 مليون دولار

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بتعويض لبنان بـ856 مليون دولار

2021-11-19
بريطانيا بصدد الإعلان عن حماس

بريطانيا بصدد الإعلان عن حماس "منظمة إرهابية" وإسرائيل ترحب

2021-11-19